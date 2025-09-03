सोलापूर

माेठी बातमी! 'साेलापूर जिल्ह्यातील मराठा आंदोलकांवरील ५१ गुन्हे मागे'; पोलिसांकडून न्यायालयात अहवाल, ग्रामीणकडील आठ गुन्हे प्रलंबित

Relief for Maratha Agitators in Solapur: आतापर्यंतच्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात मराठा आंदोलकांवर हत्येचा प्रयत्न, सरकारी कामात अडथळा, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, या सारखे गुन्हे दाखल आहेत. पण, पोलिसांनी नागरिकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.
“Solapur police submit report to court on cases filed against Maratha protesters.”
“Solapur police submit report to court on cases filed against Maratha protesters.”sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : मराठा आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांवर आतापर्यंत सोलापूर शहरात सात तर ग्रामीणमध्ये ५९ गुन्हे दाखल गुन्हे होते. ग्रामीणमधील आठ गुन्हे वगळता आंदोलकांवरील ५१ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. त्यासंदर्भातील अहवाल पोलिसांनी कोर्टात सादर केल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्य सरकारने देखील त्यासंदर्भातील माहिती मंगळवारी (ता. २) मागवून घेतली आहे.

Loading content, please wait...
police
Court
Active Cases
Maratha Reservation
district
maratha Agitation
Protest
Pending cases
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com