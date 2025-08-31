Aajoba Ganpati: भारतातील पहिलं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ‘आजोबा गणपती’, वाचा इतिहास, परंपरा आणि गौरव

थोडक्यात:सोलापूरमधील शुक्रवार पेठेतील कार्यकर्त्यांनी १८८५ मध्ये ‘आजोबा गणपती’ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची स्थापना केली.स्वामी श्रद्धानंद यांच्या हत्या नंतर श्रद्धानंद समाजाच्या नावाने गणपतीचे नामकरण झाले आणि स्वातंत्र्य चळवळीसाठी प्रेरणा दिली.१९८५ मध्ये ट्रस्ट स्थापन होऊन भव्य मंदिर उभारण्यात आले आणि आजही हे मंडळ सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यरत आहे..प्रभुलिंग वारशेट्टीSolapur Ganeshotsav: इ.स. १८८५ मध्ये शुक्रवार पेठेतील काही कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन बसवेश्वर तरुण मंडळ आजोबा गणपतीची स्थापना केली..शुक्रवार पेठेतीलच कै. रामचंद्रपंत शेटे यांच्या वाड्यासमोर मल्लिकार्जुन शेटे, महालिंगप्पा वजीरकर, मल्लिकार्जुन कावळे, संगनबसय्या नंदिमठ, देवबा मंठाळकर, बाबासाहेब देशमुख, पारकर, गणेचारी, आवटे घराण्यातील प्रमुख व्यक्तींनी काही काळ शेटे यांच्या घरासमोर, त्यानंतर त्रिपुरांतकेश्वर मंदिरात या गणपतीची स्थापना केली. १८ डिसेंबर १९२६ मध्ये थोर हिंदुत्ववादी नेते स्वामी श्रद्धानंद यांच्या नावाने श्रद्धानंद समाज आजोबा गणपती असे नामकरण झाले..Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात घरातून काढा 'या' वस्तू, मिळवा पितृंचा आशीर्वाद.लोकमान्य टिळक हे अप्पासाहेब वारद यांच्याकडे कामानिमित्त आले असता, त्यांना पाटील यांनी या गणपतीच्या उत्सवात पान- सुपारीच्या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केले. त्यावेळी टिळकांनी उत्सवाच्या निमित्ताने होणारा संघटितपणा स्वातंत्र्य संग्रामात कामी येईल, हे ओळखून सर्वसामान्यांना हा उत्सव साजरा करण्यासाठी प्रेरित केले. १८ डिसेंबर १९२६ मध्ये थोर हिंदुत्ववादी नेते स्वामी श्रद्धानंद यांची धर्मांध माथेफिरूने दिल्ली येथे हत्या केली. त्याचा निषेध म्हणून सोलापुरात बंद पाळत संध्याकाळी शुक्रवार पेठेत सिद्रामप्पा फुलारी, रेवणसिद्ध खराडे, पंचप्पा जिरगे, शंकर शिवदारे (पहिले हुतात्मा), मल्लप्पा धनशेट्टी, इरय्या कोरे, नागप्पा शरणार्थी, नागप्पा धोत्री या मंडळींनी त्रिपुरांतकेश्वर मंदिरात जमून बसवेश्वर तरुण मंडळाचे श्रद्धानंद समाज सार्वजनिक आजोबा गणपती असे नामकरण केले. तेव्हापासून देश व धर्मप्रेम जागृतीसाठी, स्वसंरक्षणार्थ लाठी, तलवार, दांडपट्ट्याचे प्रशिक्षण देत राष्ट्रभावना चेतवली. परंतु याची इंग्रजांकडे फितुरांनी तक्रार केल्यानंतर श्रद्धानंद समाजाच्या कार्यावर बंदी आणून सर्व कागदपत्रे जाळून टाकण्यात आली..१९४२ ला श्रद्धानंद तालीमची स्थापना१९३७ ला कै. सिद्रामप्पा फुलारी यांनी श्री सिद्धेश्वर मंदिरात ७२ तास लाठी फिरवण्याचा विक्रम करून श्रद्धानंद समाजाच्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा संघटित केले. त्यानंतर सन १९४२ मध्ये सिद्रामप्पा फुलारी, पंचप्पा जिरगे, रेवणसिद्ध खराडे, बाबासाहेब देशमुख व इतरांनी मिळून श्रद्धानंद तालीम स्थापन केल्यानंतर पुन्हा स्वातंत्र्य चळवळ सुरू झाली. कवी कुंजबिहारी यांचा नूतन महाराष्ट्र मेळा, दिगंबर आवटे, तम्मा हुमनाबादकर यांचा बालवीर मेळा मोठा गाजला होता..High Blood Pressure Control: हाय ब्लड प्रेशर नियंत्रणासाठी आहारात पालकाचा समावेश करा; जाणून घ्या आरोग्यासाठी फायदे.१९८५ ला ट्रस्टची स्थापनासन १९८५ ला श्रद्धानंद समाज सार्वजनिक आजोबा गणपती ट्रस्ट स्थापन केल्यानंतर ॲड. गौरीशंकर फुलारी हे पहिले अध्यक्ष बनले. त्यांच्याच काळात सध्याचे मानाच्या आजोबा गणपतीचे भव्य मंदिर उभारून मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. दुसरे ट्रस्टी अध्यक्ष म्हणून कै. चिदानंद वनारोटे यांच्या काळात मंडळाचा लौकिक वाढला. वनारोटे यांच्यानंतर तिसरे अध्यक्ष म्हणून सध्या आमदार विजयकुमार देशमुख तर उपाध्यक्ष म्हणून शिवानंद मेंडके कार्यरत आहेत..FAQs1. आजोबा गणपती मंडळाची स्थापना कधी आणि कुठे झाली? (When and where was the Aajoba Ganpati Mandal established?)आजोबा गणपती मंडळाची स्थापना इ.स. १८८५ मध्ये सोलापूरच्या शुक्रवार पेठेत झाली.2. आजोबा गणपतीचे नामकरण कधी आणि का झाले? (When and why was Aajoba Ganpati named so?)१८ डिसेंबर १९२६ रोजी थोर हिंदुत्ववादी नेते स्वामी श्रद्धानंद यांच्या हत्या नंतर श्रद्धानंद समाजाच्या नावाने गणपतीचे नामकरण झाले.3. आजोबा गणपती मंडळाने स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये काय योगदान दिले? (What contribution did Aajoba Ganpati Mandal make to the freedom movement?)गणपती उत्सवाच्या माध्यमातून संघटितपणा वाढवून स्वातंत्र्य चळवळीसाठी प्रशिक्षण आणि जागृती केली.4. श्रद्धानंद समाज सार्वजनिक आजोबा गणपती ट्रस्ट कधी स्थापन झाला? (When was the Shraddhanand Samaj Public Aajoba Ganpati Trust established?)श्रद्धानंद समाज सार्वजनिक आजोबा गणपती ट्रस्ट सन १९८५ मध्ये स्थापन झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.