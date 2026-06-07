Bar Council Election: सोलापूरच्या ॲड. मिलिंद थोबडे यांचा दणदणीत विजय; ॲड. न्हावकर, ॲड. राजपुतसह सहाजण पराभूत, सलग तिसऱ्यांदा मोहर!

सोलापूर: महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलच्या निवडणुकीत सोलापूरचे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मिलिंद थोबडे यांनी दणदणीत विजय मिळवत सलग तिसऱ्यांदा सदस्यपद पटकावले. यामुळे त्यांच्या नावावर विजयी हॅट्ट्रिकची नोंद झाली आहे. मुंबई येथे शनिवारी (ता. ६) जाहीर झालेल्या निकालात त्यांनी पहिल्या पसंतीची ३ हजार ८२९ मते मिळवत पाचव्या क्रमांकाने विजय मिळविला. तर सोलापूरच्या अन्य सहाजणांना पराभव पत्करावा लागला. .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.बार कौन्सिलच्या २३ सदस्यांच्या निवडीसाठी झालेल्या या निवडणुकीत राज्यभरातील सुमारे एक लाख वकिलांनी मतदान केले होते. एकूण १५५ उमेदवार रिंगणात होते. त्यापैकी १८ पुरुष आणि पाच महिला सदस्यांची निवड करण्यात आली. ॲड. मिलिंद थोबडे यांनी यापूर्वी २०१० आणि २०१९ मधील बार कौन्सिल निवडणुकांमध्येही उल्लेखनीय विजय मिळविला होता. .त्यांनी २०११ आणि २०२२ मध्ये बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा या संस्थेच्या अध्यक्षपदाची धुरा यशस्वीपणे सांभाळली आहे. आय.एल.एस. लॉ कॉलेजमधून १९८३ मध्ये एलएलबी पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ काकासाहेब थोबडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली. सोलापूर बार असोसिएशनचे सचिव (१९९२) आणि अध्यक्ष (२००५) म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.सोलापूरचे हे उमेदवार पराभूतसोलापूर जिल्ह्यातून ॲड. असीम बांगी, ॲड. संतोष न्हावकर, ॲड. प्रदीपसिंग राजपूत, ॲड. धनश्री घाडगे, ॲड. महेश कसबे आणि ॲड. हेमा शिंदे यांनी निवडणूक लढविली. मात्र, या सर्व उमेदवारांना पराभवाचा सामना करावा लागला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.