सोलापूर

Bar Council Election: सोलापूरच्या ॲड. मिलिंद थोबडे यांचा दणदणीत विजय; ॲड. न्हावकर, ॲड. राजपुतसह सहाजण पराभूत, सलग तिसऱ्यांदा मोहर!

Maharashtra Bar Council election results and winning candidates: महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिल निवडणुकीत सोलापूरचे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मिलिंद थोबडे यांची सलग तिसऱ्यांदा विजयी हॅट्‌ट्रिक; ३,८२९ पहिल्या पसंतीच्या मतांसह पाचव्या क्रमांकाने निवड, सोलापूरचे इतर सहा उमेदवार पराभूत
Resounding Win for Adv. Milind Thobde as He Retains Bar Council Seat for the Third Time

Resounding Win for Adv. Milind Thobde as He Retains Bar Council Seat for the Third Time

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर: महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलच्या निवडणुकीत सोलापूरचे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मिलिंद थोबडे यांनी दणदणीत विजय मिळवत सलग तिसऱ्यांदा सदस्यपद पटकावले. यामुळे त्यांच्या नावावर विजयी हॅट्‌ट्रिकची नोंद झाली आहे. मुंबई येथे शनिवारी (ता. ६) जाहीर झालेल्या निकालात त्यांनी पहिल्या पसंतीची ३ हजार ८२९ मते मिळवत पाचव्या क्रमांकाने विजय मिळविला. तर सोलापूरच्या अन्य सहाजणांना पराभव पत्करावा लागला.

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