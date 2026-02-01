सोलापूर

प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अजमेर-सोलापूर, पंढरपूर-तिरुपती साप्ताहिक गाड्यांना मुदतवाढ; गर्दी कमी हाेणार..

Pilgrims get Relief as special Trains get Extension: अजमेर-सोलापूर, पंढरपूर-तिरुपती गाड्यांना मुदतवाढ; प्रवाशांची गर्दी कमी होणार
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : मध्य रेल्वेकडून अजमेर-सोलापूर, पंढरपूर-तिरुपती या विशेष गाड्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्रवाशांची गर्दी कमी करण्यासाठी मध्यरेल्वेकडून या गाड्यांची मुदत वाढविण्यात आली आहे.

