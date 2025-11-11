सोलापूर

सावकारांचा त्रास अन् उचललं टाेकाच पाऊल ! 'एकाचा जीवन संपवण्याचा प्रयत्न'; अकलूज पोलिसांत दहा जणांवर गुन्हा दाखल

Victim of Loan Sharks in Akluj Attempts endlife: अकलूज येथील भात विक्रेता मुनावर गुलमहंमद खान (वय ४८) याने खासगी सावकारांच्या सततच्या त्रासाला कंटाळून एसटी स्टँड समोरील बागेत जाऊन विषारी औषध पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्याला बेशुद्धावस्थेत खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
Akluj police file case against ten accused for forcing a man to attempt suicide due to continuous harassment by moneylenders.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
अकलूज : सावकारांच्या त्रासाला कंटाळून अकलूज येथील मसाला राईस विक्रेत्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली असून, त्याने दिलेल्या फिर्यादीवरून दहा जणांवर अकलूज पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

