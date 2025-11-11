सावकारांचा त्रास अन् उचललं टाेकाच पाऊल ! 'एकाचा जीवन संपवण्याचा प्रयत्न'; अकलूज पोलिसांत दहा जणांवर गुन्हा दाखल

अकलूज : सावकारांच्या त्रासाला कंटाळून अकलूज येथील मसाला राईस विक्रेत्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली असून, त्याने दिलेल्या फिर्यादीवरून दहा जणांवर अकलूज पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.अकलूज येथील भात विक्रेता मुनावर गुलमहंमद खान (वय ४८) याने खासगी सावकारांच्या सततच्या त्रासाला कंटाळून एसटी स्टँड समोरील बागेत जाऊन विषारी औषध पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्याला बेशुद्धावस्थेत खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. शुद्धीवर आल्यावर त्याने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, खासगी सावकार सिद्धार्थ पवार याने २०२१ पासून वेळोवेळी तसेच गुरुवारी (ता. ६) सकाळी १० च्या सुमारास फिर्यादीच्या घरी येऊन शिवीगाळ करून मुद्दल व व्याजाचे पैसे एका तासामध्ये पाहिजेत व पैसे नाही दिले तर वाईट होईल, अशी धमकी दिली. .तसेच फिर्यादीची पत्नी व मुलांना देखील त्यांच्या अंगावर धावून जाऊन शिवीगाळ केली. खासगी सावकार अनिल मदने, सिद्धार्थ पवार, मनोज साळुंखे, गुरू पवार, सचिन खिलारे (सर्व रा. अकलूज), भैया दत्तात्रय जगदाळे (रा. सराटी, ता. इंदापूर, जि. पुणे), सोनू मोहिते (रा. संग्रामनगर), गौरव माने (रा. मळोली), अवधूत शेंडगे (रा. वेळापूर), विलास मारकड (रा. खुडूस, ता. माळशिरस) यांच्या रोजच्या त्रासाला कंटाळून विषारी औषध घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.वरील दहा जणांवर सावकारी कायद्यान्वये अकलूज पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयित आरोपींचा त्यांच्या राहत्या घरी शोध घेतला असता मिळून आले नाहीत. ते गुन्हा दाखल झाल्यापासून परागंदा झाले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.