Minister Jaykumar Gore: युती होणार, कोणीच रोखू शकत नाही; पालकमंत्री जयकुमार गोरे, युती रखडली का? यावर काय म्हणाले?

सोलापूर: शिवसेनेशी युती होणार आहे. मध्यच काय, दक्षिण - उत्तर कोणीच रोखू शकत नाही. त्याबाबत पक्ष निर्णय घेईल, असे भाजपचे निवडणूक प्रभारी, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्ट केले. तसेच गुरुवारी (ता. २५) युतीबाबत शिवसेनेसोबत बैठक होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..महापालिका निवडणुकीच्या तयारीसाठी पालकमंत्री गोरे बुधवारी (ता. २४) सायंकाळी सोलापूर मुक्कामी आले. रात्री होटगी रस्त्यावरील बालाजी सरोवरमध्ये आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार देवेंद्र कोठे यांच्या उपस्थितीत शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर, सरचिटणीस सुधा अळ्ळीमोरे व महिला आघाडी शहराध्यक्ष रंजिता चाकोते यांच्याशी शिवसेनेशी युती - जागावाटप आदींबाबत चर्चा केली..आमदार कोठे हे निघून गेल्यानंतर त्यांच्या मागोमाग आमदार कल्याणशेट्टी हेही बाहेर पडले. त्यानंतर आमदार कोठे हे युतीच्या निर्णयाबाबत नाराज असल्याची चर्चा सुरू होती. तसेच, मध्य मतदारसंघामुळेच युती रखडल्याचेही गेल्या दोन - तीन दिवसांपासून बोलले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ''मध्यमुळे युती रखडली आहे का?'' या प्रश्नावर पालकमंत्री म्हणाले, शिवसेनेशी युती होईल, मध्यच काय, दक्षिण - उत्तर कोणीही ती रोखू शकणार नाही. त्याबाबत पक्ष निर्णय घेईल. युतीबाबत उद्या शिवसेनेसोबत बैठक होईल. दोन दिवसांत जागावाटप ठरेल..माजी आमदार मानेंनी घेतली भेटमाजी आमदार दिलीप माने यांनीही पालकमंत्री गोरे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. आमदारांसह पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चेवेळी मात्र माने बाहेर पडले. त्यानंतर रात्री पुन्हा पदाधिकाऱ्यांशी चर्चेवेळी माने उपस्थित होते. आमदार कल्याणशेट्टीही तेथे पोचले. रात्री उशिरापर्यंत बैठक सुरू होती..