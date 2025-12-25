सोलापूर

Minister Jaykumar Gore: युती होणार, कोणीच रोखू शकत नाही; पालकमंत्री जयकुमार गोरे, युती रखडली का? यावर काय म्हणाले?

Did Madhya delay alliance Jaykumar Gore Reply : शिवसेनेशी युतीसाठी भाजप सज्ज, पालकमंत्री गोरे यांची घोषणा
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: शिवसेनेशी युती होणार आहे. मध्यच काय, दक्षिण - उत्तर कोणीच रोखू शकत नाही. त्याबाबत पक्ष निर्णय घेईल, असे भाजपचे निवडणूक प्रभारी, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्ट केले. तसेच गुरुवारी (ता. २५) युतीबाबत शिवसेनेसोबत बैठक होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

