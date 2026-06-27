Ashadhi Wari ST Bus : 40 वारकरी एकत्र आल्यास गावातूनच धावणार 'लालपरी', परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची मोठी घोषणा; तब्बल 5,500 विशेष गाड्यांची सोय

सोलापूर : आषाढी वारीच्या निमित्ताने पंढरपूरकडे जाणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांच्या सुकर प्रवासासाठी एसटीने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कोणत्याही गावातून किमान ४० किंवा त्यापेक्षा अधिक वारकरी एकत्र आल्यास, त्यांना थेट (MSRTC special buses for Pandharpur Wari) त्यांच्या गावातूनच पंढरपूरसाठी विशेष एसटी बस उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या विशेष नियोजनाची अधिकृत घोषणा केली असून, वारीसाठी एसटीने साडेपाच हजार विशेष बसचे नियोजन केले आहे..दरवर्षी आषाढी एकादशीनिमित्त महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो भाविक विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला रवाना होत असतात. या काळात प्रवाशांची होणारी गर्दी लक्षात घेऊन एसटी महामंडळाने यंदा राज्यभरातून ५ हजार ५०० विशेष बस सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे..शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ वारीच्या काळातही प्रवाशांना मिळणार आहे. ‘अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना’ अंतर्गत ७५ वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी बसमधून पूर्णपणे मोफत प्रवासाची सुविधा असेल. तसेच ‘महिला सन्मान योजना’अंतर्गत सर्व महिला प्रवाशांना तिकिटाच्या दरात नेहमीप्रमाणे ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील महिला आणि वृद्ध वारकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे..Ashadhi Ekadashi Special Trains : पंढरपूरला जाणाऱ्या भाविकांसाठी आनंदाची बातमी! पुणे, नागपूर आणि कोल्हापूरहून सुटणार विशेष रेल्वे; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.पंढरपूर येथे वारकऱ्यांसाठी विशेष सुविधापंढरपूर शहरात वारीच्या काळात होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन एसटी महामंडळातर्फे तात्पुरती बसस्थानके उभारली जाणार आहेत. या बसस्थानकांवर भाविकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून पिण्याचे शुद्ध पाणी, सुसज्ज स्वच्छतागृहे, आपत्कालीन आरोग्य सुविधा आणि माहिती केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रवाशांना योग्य दिशा समजावी यासाठी ठिकठिकाणी दिशादर्शक फलक लावण्यात येणार असून मदतीसाठी स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..Anna Hazare Praises Tukaram Mundhe : "अशा डॅशिंग अधिकाऱ्यांची देशाला गरज"; तुकाराम मुंढेंच्या 'त्या' धडक मोहिमेवर अण्णा हजारे खूश, केलं तोंडभरुन कौतुक.वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी चोख नियोजनवारीच्या काळात रस्त्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी एसटी महामंडळाने पोलिस प्रशासनाशी समन्वय साधला आहे. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी वाहतूक नियंत्रक आणि सुरक्षा रक्षक २४ तास सेवा देणार आहेत. प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित, सुलभ आणि सुरळीत व्हावा यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे..प्रवास अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि वेळेत पूर्ण होण्यासाठी वारकऱ्यांनी आपल्या प्रवासाचे आगाऊ आरक्षण करावे. विशेष बस हवी असल्यास भाविकांनी आपल्या जवळच्या एसटी आगाराशी (डेपो) संपर्क साधून नोंदणी करावी.-अमोल गोंजारी, विभाग नियंत्रक, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.