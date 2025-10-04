एकनाथ शिंदेंच्या सर्वात जवळचे मंगेश चिवटेंच्या भावावर जीवघेणा हल्ला; भाजप नेत्यानेच सुपारी दिल्याचा दावा

सोलापूर जिल्ह्यातचे शिवसेना जिल्हा प्रमुख महेश चिवटे यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झालाय. महेश चिवटे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे ओएसडी मंगेश चिवटेंचे ज्येष्ठ बंधू आहेत. महेश चिवटे यांच्यावर प्राणघातक हल्ल्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यातला भाजप शिवसेना यांच्यातल्या अंतर्गत वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. आपल्या हल्ल्यामागे भाजपच्या महिला नेत्या रश्मी बागल यांचा हात असल्याचा आरोप महेश चिवटे यांनी केलाय..महेश चिवटे यांच्यावर हल्ल्यानंतर पोलीस अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी घटनेचा तपास सुरू केला आहे. करमाळ्यातील हिवरवाडी गावात सकाळी शेतात कामासाठी गेले असताना महेश चिवटे यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्याच्या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. महेश चिवटे जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. भाजपच्या महिला आघाडीच्या प्रमुख रश्मी बागल आणि त्यांचे भाऊ दिग्विजय बागल यांनी हा हल्ला घडवून आणला असल्याचा आरोप शिवसेना जिल्हा प्रमुख महेश चिवटे यांनी केलाय. दिग्विजय बागल हे विधानसभा निवडणुकीत एकनाथ शिंदे गटाकडून रिंगणात होते..स्विमिंग पूलमध्ये डान्स प्रॅक्टिस, बिअर पाजून ३२ वर्षीय डान्सर तरुणीवर अत्याचार; २२ वर्षीय तरुणाला अटक.सोलापुरात शिंदेंच्या शिवसेनेतही अंतर्गत धुसफूस सुरु असल्याची चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून होत आहे. काही दिवसांपूर्वीही असेच प्रकार घडले होते. याप्रकरणी गुन्हेही दाखल झाले आहेत. दरम्यान, आज सकाळी महेश चिवटे हे शेतातून येत असताना त्यांच्यावर हल्ला झाला. रश्मी बागल आणि दिग्विजय बागल यांनी सुपारी देऊन हा हल्ला घडवून आणल्याचा गंभीर आरोप महेश चिवटे यांनी केलाय..दिग्विजय बागल यांनी शिवसेनेच्या तिकिटावर विधानसभा लढवली होती. त्यावेळी प्रचाराला एकनाथ शिंदेही आले होते. दरम्यान, दिग्विजय बागल आणि महेश चिवटे यांच्यातला वाद विकोपाला गेला. त्यातूनच हा हल्ला झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगलीय. अद्याप पोलिसांकडून या हल्ल्याबाबत माहिती देण्यात आली नाहीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.