धक्कादायक प्रकार! 'साेलापूरातील वसतिगृहांची तपासणी न करता वाटले कोटीचे अनुदान'; २०१५ ते १८ या ३ वर्षांतील प्रकार, जिल्ह्यात उडाली खळबळ

सोलापूर: २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८ या तीन वर्षांतील वसतिगृहांची तपासणी करण्यात आली नाही. यामुळे वसतिगृहाचे अंतिम अनुदान देताना विद्यार्थी उपस्थिती नमूद करता येत नसल्याने अनुदान अंतिम करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याची मागणी जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांनी पुण्यातील समाज कल्याण आयुक्तांकडे मागणी केली होती. या पत्रावर आयुक्तांनी काय कार्यवाही केली, याबाबतचे कोणतेही पत्र लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध झाले नाही. शाळेची तपासणी न करता अनुदान कोणत्या आधारे वितरित करण्यात आले, सदर कालावधीची तपासणी झाल्याबाबतचे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची मंजूर दैनंदिनी उपलब्ध नसल्याने अदा केलेली रक्कम योग्य व बरोबर असल्याची कागदपत्रे लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नाहीत. यामुळे विद्यार्थी संख्या नसताना अनुदान वाटप कसे केले? यावर प्रश्नचिन्ह लेखापरीक्षण विभागाने उपस्थित केले आहेत..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.जिल्ह्यातील २५ पैकी १९ महाविद्यालयात कोरोना काळात म्हणजेच २०१९-२० व २०२०-२१ या काळात विद्यार्थी राहत असल्याचे दाखवून एक कोटीहून अधिक रुपयांचे अनुदान लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या कोरोना कालावधीत वसतिगृहात कर्मचारी विद्यार्थी हजर होते का, याबाबत समाज कल्याण विभागाने वेळोवेळी तपासणी करणे आवश्यक होते. पण तपासणी केल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. त्यामुळे ही देयके पडताळणी न करता देण्यात आल्याचे समोर आले आहे..वसतिगृह अनुदान मागणी प्रस्तावासोबत विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड क्रमांक, बायोमेट्रिक उपस्थिती, जातीचे दाखले, शाळांची नावे हा तपशील घेण्यात आला नाही. संस्थेकडून प्राप्त झालेल्या एकत्रित उपस्थिती पत्रकाची कोणतीही पडताळणी न करता सर्व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती सरसकट दाखवून अनुदान अदा करण्यात आले आहे. ज्या वसतिगृहांना बायोमेट्रिक मशीन नाहीत, त्या वसतिगृहांना अनुदानाचे वितरण करू नये, असे शासन आदेश असताना वसतिगृहात बायोमेट्रिक मशीन बसवले आहे की नाही? याची कोणतीही कागदपत्रे लेखापरीक्षणास उपलब्ध केले नसल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. .१२ लाख वसुलीचे आदेश...यमाई देवी आश्रम शाळा मार्डी व आश्रम शाळा पंढरपूर या दोन आश्रम शाळांना १२ लाखांचे अनुदान जास्त देण्यात आले आहे. हे जास्त दिलेले अनुदान संबंधित अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून व्याजासह वसूल करून शासनास भरणा करावी असे आदेशात नमूद केले आहे. दोन्ही आश्रम शाळांना ४१.८६ लाख इतके अनुदान दिलेले असताना पुन्हा दुसरा हप्ता देण्यात आला आहे. त्यात १२ लाख रुपये अधिक रक्कम देण्यात आली असल्याचे लेखापरीक्षणात समोर आले आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.१.१३ कोटी शिष्यवृत्तीचे वाटप नाही...विविध घटकातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व अनुदानापोटी २०२०-२१ व २०२१-२२ या वर्षात १७.६३ कोटी रुपयांची रक्कम प्राप्त झाली होती, यापैकी १५.७४ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. यातील २.१५ कोटींचे वाटप केले नाही. आठवी ते दहावी विमा व सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती १६.३० लाख, विशेष मागास प्रवर्ग शिष्यवृत्ती ८०.२० लाख, तर वृद्धाश्रम १४.७३ लाखांचे वाटपच केले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.