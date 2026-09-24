Barshi Drought: साहेब, पाणीच नाही तर लग्नेही जमत नाहीत’; दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे साकडे

बार्शी (जि.सोलापूर) : ‘साहेब, आमच्या या भागात दर दोन-चार वर्षांनी दुष्काळाची अशीच परिस्थिती असते. शेतीसाठी आणि पाण्यासाठी आम्हाला निसर्गावरच अवलंबून राहावे लागते. यावर्षी तर पावसाळा कोरडा गेला, त्यामुळे दुष्काळाची तीव्रता अधिक आहे. पाणीच नसल्याने अनेक तरुणांची लग्नेदेखील जमत नाहीत. त्यामुळे कृपा करून कायमस्वरूपी पाणी द्या,’ असे साकडे धानोरे परिसरातील शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बुधवारी घातले. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.दरम्यान, ‘शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार म्हणून खंबीरपणे आहोत. शेतकऱ्यांना मदतीबाबत सरकार येत्या दोन दिवसांत अध्यादेश काढणार आहे,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.धानोरे (ता. बार्शी) येथील ज्येष्ठ महिला शेतकरी दमयंती साहेबराव गादेकर यांच्या सुमारे पाच हेक्टर क्षेत्रातील पावसाअभावी करपलेल्या सोयाबीन पिकाची मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पाहणी केली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. .बार्शीच्या सर्वच शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सोयाबीनची पेरणीसाठी एकरी सुमारे ३५ हजार रुपये प्रमाणे १२ एकर क्षेत्रासाठी सुमारे चार ते पाच लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे वंदना गादेकर यांनी सांगितले. यावेळी धानोरे येथील वृद्ध महिला शेतकरी दमयंती गादेकर यांच्यासह त्यांच्या मुली वंदना गादेकर, संध्या गरड आणि कुसळंबचे शेतकरी धनाजी काशीद यांच्याशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संवाद साधत मदतीबाबत त्यांना धीर दिला. मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘बार्शी तालुक्याच्या क्षेत्रात सुमारे ९० हजार हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे. सर्वच सोयाबीनची अवस्था खूपच वाईट झाली आहे. शेतकऱ्यांना मदतीबाबत सरकार येत्या दोन दिवसांत अध्यादेश काढणार असून, पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी पाणी, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, अन्नधान्य वितरणाबाबत मदत केली जाणार आहे,’ असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले..आमदार अवतरलेमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कारंबा येथील शेतकरी अशोक भोरे यांच्या शेतात पीक पाहणीसाठी उतरले असता मोहोळ व उत्तर सोलापूरचे आमदार राजू खरे दाखल झाले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन उजनीचे पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याची विनंती केली. आमदार राजू खरे एकदाही शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेले नाहीत, असा आरोप केला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यावेळी मात्र अचानक दाखल झाले..पीक पाहणी दौऱ्यात शेतकरी दोन, नेते अनेकसोलापूर : मुख्यमंत्र्यांच्या पीक पाहणी दौऱ्यात शेतकऱ्यांपेक्षा नेते आणि वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींची गर्दी अधिक होती. प्रशासनाने दोनच शेतकऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांशी भेट घडवून आणली. त्यातही या शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांशी काय बोलायचे, याची अगोदर रंगीत तालीम घेतल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे उत्तर सोलापूरमधील शेतकऱ्यांच्या व्यथा मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोचण्याऐवजी निवेदनाच्या कागदावरच राहिल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुधवारी कारंबा (ता. उत्तर सोलापूर) येथे दुष्काळाची पाहणी केली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...विरोधी आमदारांची घोषणाबाजीयेरमाळा (जि. धाराशिव): सुरक्षा व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना एका बाजूला बसवले होते. आमदार कैलास पाटील, आमदार प्रवीण स्वामी यांनी आपल्या कार्यकर्त्यासह सुरक्षेसाठी लावण्यात आलेला दोरखंडापलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यापासून रोखल्याचा आरोप केला. ‘दुष्काळ जाहीर करा’, ‘सरकार हमसे डरती है, पोलिस को आगे करती है’ अशी घोषणाबाजी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.