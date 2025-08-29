सोलापूर

Barshi fraud:'नोकरीस लावतो म्हणून १.७१ लाखांची फसवणूक'; बार्शी येथील तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल

Barshi police register FIR :मी रेल्वेमध्ये नोकरीस आहे, असा खोटा विश्वास देत सरकारी नोकरी लावून देतो, असे श्रीशैल कनुरे यांना आमिष दाखविले. या आमिषाला बळी पडून कनुरे यांच्याकडून वेळोवेळी ऑनलाइन व्यवहाराद्वारे एकूण १ लाख ७१ हजार रुपये घेतले. त्यानंतर खोटा दस्तऐवज देऊन त्यांची फसवणूक करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
पांगरी : सरकारी नोकरी लावतो, असे आमिष दाखवून १ लाख ७१ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याबाबत पांगरी पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. समाधान बालाजी वट्टमवार (वय २५, रा. सुभाषनगर, बार्शी) असे फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव आहे.

