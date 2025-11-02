टेंभुर्णी : माढा तालुक्यातील रांझणी भीमानगर हद्दीत अज्ञात कारणावरून एका अनोळखी तरुणाचा खून झाला होता. पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेहास दगड बांधून उजनी कालव्यामध्ये टाकल्याची घटना गुरुवारी सकाळी उघडकीस आली होती. यातील मृत तरुणाची ओळख पटविण्यात व खुनाची उकल करण्यात पोलिसांना यश आले. या प्रकरणी मृत तरुणाच्या सख्खा भाऊ व त्याच्या दोन नातेवाइकांना अटक केली आहे. दारू पिऊन कुटुंबातील व बाहेरील लोकांना त्रास देत असल्याने तरुणाचा खून केल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. .MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.आश्रम विठ्ठल करंडे (वय ३१, रा.फपाळवाडी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव असून या प्रकरणी रणजित ऊर्फ सौरभ विठ्ठल करंडे (वय २६), सचिन धर्मा चौधरी (वय ३२), सोमनाथ ऊर्फ शाम मोहन तांबे (वय ३० रा. फपाळवाडी, ता. बार्शी जि. सोलापूर) या तिघा संशयित आरोपीस अटक केली आहे..गुरुवारी सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास रांझणी भीमानगर हद्दीतील उजनीधरणानजिक असलेल्या रेस्ट हाऊसजवळ उजनी कालव्यातील पाण्याच्या अंदाजे एका २५ ते ३० वर्ष वयाच्या अनोळखी तरुणाचे प्रेत आढळून आले. या तरुणाचे हातपाय दोरीने बांधलेले होते. तसेच मृतदेहाला दोरीने मोठा दगड बांधून प्रेत पाण्यात टाकल्याचे निदर्शनास आले..मृत तरुणाच्या छातीवर ‘येडेश्वरी’ आणि डाव्या हातावर ‘साईराम’ असे गोंदलेले असे आहे. याविषयी पोलिसांनी सोशल मीडियावर माहिती दिली. तसेच येरमाळा येथील येडेश्वरी देवी असल्याने त्या भागात तपास यंत्रणा कार्यान्वित केली. यावेळी आश्रम करंडे असे मृत तरुणाचे नाव असल्याचे समजले. यानंतर मृताचे वडील विठ्ठल करंडे, सौरभ ऊर्फ रणजित करंडे, नवनाथ फपाळ यांनी सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात प्रेत पाहून ओळखले. पोलिसांनी मृत तरुणाची गावातून माहिती घेतली असता आश्रम करंडे यास दारूचे व्यसन होते. तो नेहमी दारू पिऊन कुटुंबातील व बाहेरील लोकांना त्रास देत होता. याबाबत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असल्याचे समजले. .Satara Woman Doctor Case: फलटण डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण! 'तेजस्वी सातपुतेंच्या देखरेखीखाली हाेणार तपास'; फलटणला येऊन घेतली माहिती .मृताचा भाऊ रणजित याच्याकडे सखोल चौकशी केली असता, त्याने व नातेवाइकांनी गुन्हा केल्याची कबुली दिली. यानंतर पोलिसांनी तीनही आरोपींना ताब्यात घेऊन तपास केला असता संशयित आरोपींनी मिळून आश्रम करंडे यास बार्शीनजिक कदमवस्ती येथील कडबा कुट्टीजवळ दाताळाने डोक्यात मारून जखमी केले. नंतर आश्रम यास इंडिका कारमध्ये घालून गाडीतच गळा दाबून ठार केले व त्याचे हातपाय दोरीने बांधून पाठीवर दगड बांधून त्याचे प्रेत ओळख पटू नये म्हणून उजनी कालव्यातील पाण्यात टाकल्याचे संशयित आरोपींनी पोलीसांना सांगितले. या संशयित आरोपींना अटक करून आज माढा न्यायालयात हजर केले असता प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए.डी.कुलकर्णी यांनी ७ नोव्हेंबर पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.