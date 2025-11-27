सोलापूर

विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर ! 'साेलापूर जिल्ह्यातील २ लाख विद्यार्थ्यांसाठी एसटीची हेल्पलाइन'; बस रद्द, उशिरा आल्यास थेट तक्रार, काय आहेत नियम?

Solapur ST helpline: शासनाने विद्यार्थ्यांच्या प्रवासासाठी काही महत्त्वाचे नियम स्पष्ट केले आहेत. विद्यार्थी ओळखपत्र अनिवार्य असून, मंजूर शाळा-कॉलेजांच्या प्रमाणपत्रावरच पास जारी केला जाणार आहे. हेल्पलाइनवर बसची उपलब्धता, पासविषयी माहिती, तसेच तातडीच्या तक्रारी तत्काळ नोंदवून त्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
Solapur ST department launches special helpline for students to report bus delays, cancellations and travel-related issues.

Solapur ST department launches special helpline for students to report bus delays, cancellations and travel-related issues.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख विद्यार्थी रोज एसटी बसमधून ये-जा करतात. विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना शाळेला जाताना किंवा शाळेतून घरी येताना एसटी प्रवासात अडचण आल्यास त्यांना आता थेट मदत मागता येणार आहे. बस वेळेवर आली नाही, रद्द झाली, अशावेळी विद्यार्थ्यांना हेल्पलाईनवरून मदत मागता येणार आहे. यासाठी महामंडळाने १८००२२१२५१ हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध केला आहे.

Loading content, please wait...
student
ST
district
government helpline
bus Driver
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com