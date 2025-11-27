विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर ! 'साेलापूर जिल्ह्यातील २ लाख विद्यार्थ्यांसाठी एसटीची हेल्पलाइन'; बस रद्द, उशिरा आल्यास थेट तक्रार, काय आहेत नियम?

सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख विद्यार्थी रोज एसटी बसमधून ये-जा करतात. विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना शाळेला जाताना किंवा शाळेतून घरी येताना एसटी प्रवासात अडचण आल्यास त्यांना आता थेट मदत मागता येणार आहे. बस वेळेवर आली नाही, रद्द झाली, अशावेळी विद्यार्थ्यांना हेल्पलाईनवरून मदत मागता येणार आहे. यासाठी महामंडळाने १८००२२१२५१ हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध केला आहे..Satara IT Park:'सातारा जिल्ह्यात आयटी पार्क उभारणीचा मार्ग मोकळा';मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंच्या प्रयत्नांना यश; नागेवाडीतील जागा औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर .विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत प्राचार्य, मुख्याध्यापक तसेच थेट विद्यार्थी-विद्यार्थ्यांनी देखील विभाग नियंत्रकांना संपर्क करून समस्या मांडू शकतात. बस उशिरा सुटणे किंवा अचानक रद्द झाल्यामुळे विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे तास चुकतात, परीक्षेला वेळेवर पोहोचू शकत नाहीत. अशा वेळी नुकसानीला संबंधित आगार व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक जबाबदार धरले जाणार आहे..जितके दिवस नुकसान; तितके दिवस अधिकारी निलंबितज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची चढ-उतार जास्त असते, अशा थांब्यावर आगार पर्यवेक्षकांनी गणवेशात थांबून वाहतुकीचे नियोजन करावे. शाळेचा शेवटचा मुलगा बसमधून घरी जाईपर्यंत पर्यवेक्षकांनी हालू नये. गैरव्यवस्थापनामुळे नुकसान झाल्याची तक्रार आल्यास जितक्या दिवसाचे शालेय नुकसान होईल, तितके दिवस जबाबदार पर्यवेक्षक किंवा संबंधित अधिकारी निलंबित होईल असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे..Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...शाळा सुटल्यावर तासात विद्यार्थी जावा घरीशालेय विद्यार्थ्यांसाठी मासिक पासमध्ये ६६.६६ टक्के सवलत दिली जाते. तसेच पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर योजनेंतर्गत बारावीपर्यंतच्या मुलींना मोफत मासिक पास दिला जातो. संध्याकाळच्या वेळी शाळा- महाविद्यालय सुटल्यानंतर किमान तासात मुले त्यांच्या घरी पोचावेत. बस वेळेवर न आल्याने मुलांना घरी पोचण्यास उशीर होतो. या पार्श्वभूमीवर हेल्पलाइन उपयुक्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.