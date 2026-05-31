Solapur Vidhansabha BJP: सोलापूर विधान परिषदेसाठी भाजपचा सस्पेन्स कायम; उमेदवारीवरून भाजपमध्ये चुरस, कोणाला मिळणार संधी?

मंगळवेढा : सोलापूर विधान परिषदेच्या जागेसाठी अर्ज भरण्याची उद्या अंतिम मुदत असताना सत्ताधारी भाजप पक्षाकडून अद्याप कोणत्याच नावाची घोषणा झाली नाही त्यामुळे येत्या दोन तासात याची घोषणा होण्याची शक्यता असल्यामुळे इच्छुकांची धाकधूक वाढली असून पक्ष नेमके कोणाचे नाव जाहीर करणार याची उत्सुकता शिगेला लागली.. या जागेसाठी माजी आमदार प्रशांत परिचारक,माजी आमदार राजेंद्र राऊत त्याचबरोबर जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांची चर्चा पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघाच्या राजकीय वर्तुळात सुरू असताना माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांनी पक्ष नेतृत्वाच्या सांगण्यानुसार 2021 ची पोटनिवडणूक आणि 2024 विधानसभा निवडणुकीत माघार घेत पक्षाने दिलेल्या उमेदवाराला समर्थन देत विजय करण्याची भूमिका घेतली. मात्र पक्षाकडून त्यांचा या निवडणूकीसाठी विचार होईल अशी शक्यतेबरोबर तर काही वेळेस उमेदवारी फायनल निर्णय बाकी किंवा अन्य काही गोष्टी सोशल मीडियातून पसरत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या एका समर्थकाने रक्ताने पत्र लिहीत उमेदवारी देण्याची मागणी केली त्याचबरोबर उमेदवारी न दिल्यास नदीत उडी टाकण्याचा इशारा देखील दिला तर दुसऱ्या बाजूला माजी आमदार राजेद्र राऊत यांचे नाव देखील सध्या आघाडीवर आहे..त्यांनी बार्शी तालुक्यात पक्ष वाढीचे काम जोमाने केल्यामुळे पक्षाने त्यांना संधी द्यावी अशी त्यांची समर्थक मागणी करीत आहेत परंतु सध्या या दोन माजी आमदारांमध्ये उमेदवारीवरून मोठी चुरस निर्माण झाली.अशा परिस्थितीत कोणत्या नावाला संधी द्यायची किंवा एखाद्याला डावलले नंतर पुढील परिणाम 2029 ला काय होतील याचा देखील पक्ष गांभीर्याने विचार करत असून गत महिन्यात झालेल्या दहा जागेसाठी पक्षाने धक्कादायक निर्णय घेत संघटनेत काम केलेल्यांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला..तोच कित्ता या ठिकाणी केला जाणार का याची देखील चर्चा वाढत वाढू लागली आहे त्यामध्ये संघटनेसाठीचा विचार करता जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांनी वर्षभरात केलेले काम देखील उल्लेखनीय आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत जिल्हा परिषद पंचायत समिती नगरपालिका महानगरपालिका यासाठी पालकमंत्र्यांच्या सोबतीने खांद्याला खांद्या लावून काम केल्यामुळे पक्षाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात वाढला. त्यामुळे त्याच्या देखील नावाचा पक्ष विचार करणार की काय अशी चर्चा सुरू आहे. .त्याचबरोबर माजी जिल्हा शहाजी पवार यांचे देखील संघटनेत योगदान आहे त्यामुळे सध्या उमेदवारीवरून त्याच्या इच्छुकांचे समर्थक सोशल व्हाट्सअप स्टेटस ठेवून आपलीच उमेदवारी फायनल असलेली सांगत आहेत हे जरी खरे असले तरी येत्या दोन तासात याबाबत पक्षाकडून अधिकृत निर्णय होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे त्यापैकी आता कुणाचे नाव पक्ष जाहीर करणार याची उत्सुकता मात्र शिगेला लागले मात्र निवडणूक जाहीर झाल्यापासून ते अर्ज पर्यंत पक्षाने ठेवलेल्या सस्पेन्स कार्यकर्त्यांची धाकधूक वाढीला कारणीभूत ठरला.