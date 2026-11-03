Crime News: भाजप नेत्याची गोळ्या झाडून हत्या, जागेवरच मृत्यू; शिंदेसेनेच्या नेत्यानं कट रचल्याचा आरोप, राजकीय वर्तुळात खळबळ

सांगोला : सांगोला तालुक्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भाजपा युवा मोर्चाचे माजी तालुकाध्यक्ष प्रतापसिंह करचे यांचा डोक्यात गोळ्या झाडून निर्घृण खून करण्यात आला आहे. शिंदेसेनेच्या नेत्यावर हत्या घडवून आणल्याचा आरोप करण्यात आला असून या घटनेमुळे संपूर्ण सांगोला तालुक्यात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवार २७ ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्री २ वाजण्याच्या सुमारास सांगोला तालुक्यातील तिप्पेहळ्ळी परिसरात ही धक्कादायक घटना घडली आहे. प्रतापसिंह करचे हे स्वतःच्या चारचाकी गाडीतून प्रवास करत असताना त्यांच्यासोबत असलेले संशयित आरोपी हर्षवर्धन ऐवळे आणि विक्रम घरडे यांनी बंदुकीतून गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली..High Court: भारत धर्मनिरपेक्ष! दिया मिर्झाचा डिलीट केलेला व्हिडीओ पुन्हा शेअर करा; हायकोर्टानं भाजपला फटकारलं.दरम्यान, याप्रकरणी सांगोला पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. मात्र या हत्येमागे राजकीय कट असल्याचा गंभीर आरोप मयताच्या पत्नी अर्चना करचे यांनी केला आहे. राज्यात भाजपचे सरकार असतानाही एका भाजप कार्यकर्त्याची अशी हत्या होत असेल तर सर्वसामान्यांचे काय? असा सवाल उपस्थित करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्याय द्यावा, अशी मागणी अर्चना करचे यांनी केली आहे..Maharashtra Police: ठाणे पोलीस दलात मोठे फेरबदल; तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ, दोघांच्या बदल्या.कट रचला, सुपारी दिली अन्...आटपाडी येथील शिंदे सेनेचे नेते व सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक तानाजी पाटील, त्यांचे बंधू शिवाजी पाटील आणि जिल्हा परिषद सदस्य रोहन पाटील यांनी कट रचून सुपारी देऊन ही हत्या घडवून आणल्याची लेखी तक्रार करचे कुटुंबीयांनी सोलापूरच्या जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.