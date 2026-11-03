सोलापूर

Crime News: भाजप नेत्याची गोळ्या झाडून हत्या, जागेवरच मृत्यू; शिंदेसेनेच्या नेत्यानं कट रचल्याचा आरोप, राजकीय वर्तुळात खळबळ

BJP Leader Pratapsingh karche Murder Case: सांगोल्यात भाजप युवा मोर्चाच्या माजी तालुकाध्यक्षाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.
BJP Leader Pratapsingh karche Murder Case

BJP Leader Pratapsingh karche Murder Case

ESakal

Mansi Khambe
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सांगोला : सांगोला तालुक्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भाजपा युवा मोर्चाचे माजी तालुकाध्यक्ष प्रतापसिंह करचे यांचा डोक्यात गोळ्या झाडून निर्घृण खून करण्यात आला आहे. शिंदेसेनेच्या नेत्यावर हत्या घडवून आणल्याचा आरोप करण्यात आला असून या घटनेमुळे संपूर्ण सांगोला तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

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