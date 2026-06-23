Solapur politics: पालकमंत्र्यांचा चौथा गोल! साेलापूर महापालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदेनंतर विधान परिषदेमध्ये भाजपचा दणदणीत विजय

सोलापूर: राजकारणाच्या फुटबॉल मैदानावर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी पुन्हा वर्चस्व सिद्ध करत सलग चौथा गोल नोंदविला आहे. महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांतील विजयांची मालिका कायम राखत त्यांनी विधान परिषद निवडणुकीत राजेंद्र राऊत यांना विजयी करून मोहिते-पाटील गटाच्या आव्हानावर मात केली. मोहिते-पाटील यांच्या 'अदृश्य शक्ती'चा बचाव भेदत भाजपने दणदणीत विजय मिळविला. जिल्ह्याच्या राजकारणात गोरे यांचे वाढते वर्चस्व अधोरेखित झाले असून, त्यांच्या विजयाच्या मालिकेतील हा सलग चौथा गोल ठरला आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.विधान परिषदेच्या निवडणुकीत गाजलेली अदृश्य शक्ती आज मतमोजणीनंतर चांगलीच गाजली. या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार राजेंद्र राऊत यांनी ३६५ मतांनी दमदार विजय मिळविला. या विजयानंतर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी अदृश्य शक्तीची जोरदार टिंगल केली. अदृश्य शक्तीची टर उडवत कार्यकर्त्यांनी नियोजन भवन व सोशल मीडियावर जल्लोष केला. बार्शीकरांच्या जल्लोषाने जिल्हा नियोजन भवन गजबजून गेले होते..२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत बार्शीतून राजेंद्र राऊत यांचा पराभव झाला. पराभवानंतर राऊत यांनी बार्शी बाजार समिती जिंकली, बार्शी नगरपरिषद, पंचायत समिती व तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व जागांवर एकहाती विजय मिळविला. या निवडणुका जिंकल्या पण राजाभाऊंच्या आमदारकीची सल समर्थकांच्याच मनात घर करून होती. विधान परिषदेच्या सोलापूर स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाची निवडणूकही राजेंद्र राऊतांनी एकहाती जिंकत बार्शीकरांची ही सल दूर केली..सकाळी ८ वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरुवात झाली. मतमोजणीपूर्वीच कार्यकर्ते या ठिकाणी एकवटले होते. सकाळी ९.३० वाजता या निवडणुकीच्या निकालाची माहिती कार्यकर्त्यांना समजली. कार्यकर्त्यांनी तोफांची सलामी देत, फटाके उडवत व गुलालाची उधळण करत या निवडणुकीचा जल्लोष साजरा केला. साधारण १० च्या सुमारास राजेंद्र राऊत यांचे नियोजन भवनात आगमन झाले. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी पुन्हा एकदा मोठा जल्लोष केला. दुपारी १२.१५ च्या सुमारास पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचे आगमन झाले. त्यावेळी कार्यकर्त्यांनी फुलांची व गुलालाची उधळण करत जल्लोष केला. यावेळी आमदार देवेंद्र कोठे, आमदार सचिन कल्याणशेट्टूी, दिलीप माने, राम सातपुते, शहाजी पवार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य, चेतनसिंह केदार, महापौर विनायक कोंड्याल, रंजिता चाकोते, रोहिणी तडवळकर उपस्थित होते..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...पोलिसांसोबत नगरसेवकांची बाचाबाचीनिवडणुकीच्या निकालादरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयातून नियोजन भवनाकडे येण्याऱ्या नगरसेवक अक्षय अंजिखाने, बिज्जू प्रधाने यांना पोलिसांनी अडविले. यावेळी पोलिस अन् नगरसेवकांत बाचाबाची झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.