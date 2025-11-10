Blood Pressure Limit: रक्तदाबाची मर्यादा आता १२०/८० मिमी एचजी; 'अमेरिकन कॉर्डिओलॉजी'चे सर्वेक्षण; आजारांचे निदान होण्यासाठी होणार मदत

-प्रकाश सनपूरकरसोलापूर: अमेरिकन कॉर्डिओलॉजी संघटनेने केलेल्या सर्वेक्षणातून आढळून आलेल्या निरीक्षणांनुसार उच्च रक्तदाबाचे आता निकष बदलण्यात आले आहेत. यापूर्वी सिस्टोलिक (वरचा) १४० तर डायस्टोलिक (खालचा) ९० मिमी एचजी रक्तदाब सामान्य मानला जात होता. मात्र ८० पेक्षा जास्त रक्तदाब असताना अनेकदा हृदयविकार, पक्षाघाताचे रुग्ण आढळल्याने निकष बदलून आता सिस्टोलिक १२० तर डायस्टोलिक ८० म्हणजे १२०/८० मिमी एचजी असा असणार आहे. यामुळे आजारांचे निदान करणे सोपे होणार आहे..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.दोन प्रकारच्या परिमाणांद्वारे रक्तदाब मोजला जातो. सध्याच्या वैद्यकीय पद्धतीने रक्तदाब हा १४०/९० पर्यंतचा रक्तदाब सामान्य मानला जात होता. पण यापुढे १२०/८० पेक्षा कमी असलेला रक्तदाब सामान्य समजला जाणार आहे. अमेरिकन कार्डिऑलॉजी असोसिएशनने उच्च रक्तदाबाबाबत निकषत बदल सुचवला आहे.त्यानुसार सामान्य रक्तदाब १२०/८० सामान्य मानला जाणार आहे. या पातळीमध्ये छोटा बदल देखील तत्काळ हृदयरोग, पक्षाघात, किडनी विषयक आजारांची पूर्वसूचना देणारा ठरणार आहे. हा बदल उपचारासाठी उपयुक्त ठरून, भविष्यातील संभाव्य आजारांचा धोका ओळखता येणार आहे. आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी मदत होणार आहे..अमेरिकन हार्ट असोसिएशनने सुचवलेले बदल (मिमी एचजी)सामान्य रक्तदाब ः १२०/८०वाढलेला रक्तदाब ः १२९/८०उच्च रक्तदाब स्टेज १ ः १३९/८९उच्च रक्तदाब स्टेज २ ः १४० /९०.अमेरिका हार्ट असोसिएशनने आता सामान्य रक्तदाब १२०-८० पेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे असे ठरवले आहे. त्यानुसार आता वैद्यकीय क्षेत्रात रक्तदाबाचे निदानाचे निकष बदलले गेले आहेत.- डॉ. स्मित जानराव, कन्सल्टिंग फिजिशियन, न्यू लाइफ हॉस्पिटल.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...अमेरिकन कॉर्डिओलॉजी संघटनेने हजारो रुग्णांचे सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये ज्या लोकांचा रक्तदाब १४०-९० व त्यापेक्षा अधिक झाला. त्यांना नंतरच्या काळात हृदय, किडनी, डोळे व मेंदूचे आजार झाल्याचे आढळले. पण त्यांचा रक्तदाब निकष सामान्य मानून त्यांच्या आजाराचे निदान झाले नाही. त्यामुळे रक्तदाबाचा निकष आता १२०-८० पेक्षा कमी असणे सामान्य मानले जाईल.- डॉ. रिझवान उल हक, हृदयरोग कन्सल्टंट, अश्विनी वैद्यकीय महाविद्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.