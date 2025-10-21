सोलापूर

Solapur Fraud:'शेअरमध्ये गुंतवून सीए सव्वादोन कोटींना फसले'; सोलापूर सायबर पोलिसांना मिळाली तीन खात्यांची माहिती

Massive share scam: ऑनलाइन फिर्यादीवरून सायबर गुन्हेगारांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. ‘सीए’नी गुंतवलेली रक्कम एकूण सात खात्यात वर्ग केली होती. त्यातील तीन खात्यांची माहिती सोलापूर शहर सायबर पोलिसांनी मिळविली आहे. पुणे, राजस्थान व अकोला येथील ती खाती आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : शहरातील ६७ वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) यांना एकेदिवशी व्हॉट्‌सॲपवर लिंक आली. त्या लिंकवर त्यांनी क्लिक केले. त्यानंतर शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवलेल्यांचे अनुभव त्याठिकाणी पाहायला मिळाले. त्यातून त्यांनी सुरवातीला एक लाख रुपये गुंतवले. सायबर गुन्हेगारांनी त्यांना चार-पाच दिवसांत २५ हजार रुपयांचा परतावा दिला. त्यानंतर ‘सीए’नी दीड महिन्यात दोन कोटी २८ लाख रुपये गुंतवले, पण त्यांना एक रुपयाही परत मिळाला नाही.

Solapur

