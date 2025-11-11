Solapur News: 'रानात ओल कायम असल्याने टोळ्या येऊनही ऊसतोड लांबणीवरच'; मुकादमांकडून होतेय पैशाची मागणी; शेतकऱ्यांसमोर आणखी एक संकट

कुर्डू: जिल्ह्यात साखर कारखाने सुरू झाले असले, तरी जमिनीत अद्याप ओल असल्याने प्रत्यक्ष ऊसतोडणी लांबणीवर पडत आहे. ऊसतोड टोळ्या गावात आली तरी प्रत्यक्ष तोडणीला सुरवात होऊ शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत टोळीच्या मुकदमाकडून फड सुरू करण्यासाठी पैशांची मागणी सुरू असल्याने आधीच पिचलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. .Motivation Story: 'आयकर अधिकारी स्वप्नील पाटील यांनी पटकाविला आयर्नमॅनचा किताब'; स्पर्धा ७ तास ५४ मिनिटांत पूर्ण; खडतर परिस्थितीवर मात.. .अतिवृष्टीमुळे माढा तालुक्यात पिकांचे नुकसान झाले. अतिपावसाने उसाची वाढ कमी प्रमाणात झाली असली तरी आता ऊस तोडणीयोग्य झाला असतानाही फडात अद्याप ओल कायम असल्याने टोळ्या तोडणीसाठी फडात पाठवता येत नाहीत. अशात कारखान्याकडून ज्या गावात टोळ्या दिल्या आहेत. तेथील शेतकऱ्यांना टोळी मुकादमाकडून पैशांची मागणी होत असल्याने शेतकऱ्यांसमोर संकटच उभारले आहे. अनेकांचे पिकांसह ऊस मोठ्या प्रमाणात बाधित झाला. आता जे थोडेफार पीक उरले आहे, ते वेळेत तोडण्यासाठी ही शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे..जिल्ह्यातील राजवी शुगर्स वगळता कोणत्याही कारखान्याकडून अद्याप उसाचा दर जाहीर केलला नाही. ओलावा न संपल्यामुळे ऊसतोडणी उशिरा सुरू होत आहे. त्याचा थेट परिणाम कारखान्याच्या गाळप हंगामावर पडणार आहे. ऊस जास्त काळ शेतात राहिल्यास त्याचा वजनाने आणि साखरेच्या घनतेने तोटा होतो. शिवाय पुढील हंगामासाठी जमीन तयार करण्याची वेळही मागे ढकलली जाते..शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडीकामगारांनाही अडचणी आहेत, हे समजतो; पण त्याची किंमत फक्त आम्हीच किती काळ मोजायची? फडातील अतिरिक्त शुल्क, वाहतूक खर्च, वेतनवाढ यामुळे ऊस उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. शासनाने वेळेत लक्ष न दिल्यास शेतकरी आणखी आर्थिक कोंडीत सापडतील, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी लक्षात ठेवावे की २०१४ च्या नवीन कायद्यानुसार ऊसतोडणी व वाहतुकीचे सर्व पैसे कारखाना शेतकऱ्यांच्या ऊसातून वजा करूनच देतो. त्यामुळे कोणत्याही टोळीला किंवा मुकादमाला उसतोडणीसाठी वेगळे पैसे देणे बंधनकारक नाही. जर कोणी पैसे मागितले तर तत्काळ संबंधित कारखान्याकडे तक्रार करावी. पैसे घेतले असल्यास ते त्यांच्या कमिशनमधून शेतकऱ्यांना परत मिळणे आवश्यक आहे, असे आदेश त्यांच्या कारखाना प्रशासनास त्यावेळी माजी आ. बबनराव शिंदे यांनी दिले. म्हणून शेतकऱ्यांनी कुणालाही एक रुपयाही देऊ नये.– सिध्देश्वर घुगे, जिल्हा संघटक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.