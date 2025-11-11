सोलापूर

Solapur News: 'रानात ओल कायम असल्याने टोळ्या येऊनही ऊसतोड लांबणीवरच'; मुकादमांकडून होतेय पैशाची मागणी; शेतकऱ्यांसमोर आणखी एक संकट

Waterlogged Fields Stall Harvest: अतिवृष्टीमुळे माढा तालुक्यात पिकांचे नुकसान झाले. अतिपावसाने उसाची वाढ कमी प्रमाणात झाली असली तरी आता ऊस तोडणीयोग्य झाला असतानाही फडात अद्याप ओल कायम असल्याने टोळ्या तोडणीसाठी फडात पाठवता येत नाहीत. अशात कारखान्याकडून ज्या गावात टोळ्या दिल्या आहेत.
Waterlogged sugarcane fields in rural Maharashtra — harvesting delayed as workers demand additional pay.

Waterlogged sugarcane fields in rural Maharashtra — harvesting delayed as workers demand additional pay.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुर्डू: जिल्ह्यात साखर कारखाने सुरू झाले असले, तरी जमिनीत अद्याप ओल असल्याने प्रत्यक्ष ऊसतोडणी लांबणीवर पडत आहे. ऊसतोड टोळ्या गावात आली तरी प्रत्यक्ष तोडणीला सुरवात होऊ शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत टोळीच्या मुकदमाकडून फड सुरू करण्यासाठी पैशांची मागणी सुरू असल्याने आधीच पिचलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
sugarcane
district
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com