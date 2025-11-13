प्रकाश सनपूरकर सोलापूर : येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय सर्वोपचार रुग्णालयात (सिव्हिल) २०० खाटांचे सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयाची उभारणी करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून मागवला आहे. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत यासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देशभरातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. बहुतांश वैद्यकीय महाविद्यालयांतील उपचार सुविधा आणि तंत्रज्ञानाचे आधुनिकीकरण झाले नसल्याची बाब त्यातून पुढे आली. वैद्यकीय महाविद्यालय आणि संलग्नीत रुग्णालयात येणारा गरजू रुग्ण हा आर्थिक दुर्बल असल्याने याच रुग्णालयांवर अवलंबून असतो. तसेच, केंद्राच्या आरोग्य योजनांचा लाभार्थीदेखील या रुग्णालयात उपचार घेतो. त्यामुळे या संस्थांमध्ये सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयाचे युनिट सुरू करण्याची गरज समोर आली. त्यानुसार केंद्राने प्रस्ताव मागवला आहे. या प्रस्तावात मूलभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीची मागणी केली आहे..५६ एकर उपलब्धतासोलापुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सिव्हिल रुग्णालय मिळून सुमारे ५६ एकर इतकी विस्तीर्ण जागा उपलब्ध आहे. त्यामुळे नवीन सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयाची सहा मजली इमारत सिव्हिलच्या आवारात उभारण्याचा प्रस्ताव महाविद्यालयाने केंद्राकडे पाठवला आहे..काही महिन्यापूर्वी केंद्र शासनाने व्हीडीओ कॉन्फरन्स घेऊन देशातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून अत्याधुनीकीकरणाबाबत प्रस्ताव मागवले होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव पाठवला आहे.- डॉ.ऋत्विक जयकर, अधिष्ठाता, डॉ. वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर .सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाच्या गरजाअपेक्षित जागा : ८४८८ चौ मीटरबांधकाम खर्च : ७९ कोटी रुपयेअयंत्रसामुग्री : १५० कोटी रुपयेअधिकारी व कर्मचारी वर्ग : ४७५निवासी स्टाफ : ७७ .ही असतील अत्याधुनिक यंत्रेपेटस्कॅन मशीनसीटी स्कॅनकॅथ लॅबसोनोग्राफीडायलिसिस मशीनशस्त्रक्रीयेसाठीचे सामुग्रीसेंट्रल मॉनिटरींग सिस्टीमलॅप्रोस्कोपीक मशीनव्हेंटीलेटर्स .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयातवापरली जाणारी अन्य यंत्रसामुग्रीविविध विभागाचे बेडसकार्डीओलॉजी २०नेफ्रॉलॉजी- २०कार्डीओव्हॅस्कुलर ॲंडथोरॅसिक सर्जरी- २०युरॉलॉजी उपचार - २०न्युरॉलॉजी- २०न्युरॉलॉजी सर्जरी- २०निओनॅटोलॉजी- २०ऑन्को सर्जरी- २०आयसीयू बेड- ३०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.