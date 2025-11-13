सोलापूर

Solapur News: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून केंद्राने मागवला प्रस्ताव; साेलापूर सिव्हिलमध्ये सुपरस्‍पेशालिटी रुग्णालय..

Solapur Civil Hospital: केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देशभरातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. बहुतांश वैद्यकीय महाविद्यालयांतील उपचार सुविधा आणि तंत्रज्ञानाचे आधुनिकीकरण झाले नसल्याची बाब त्यातून पुढे आली.
Solapur Civil Hospital to be upgraded with Super Speciality facilities; proposal sought by Central Government from Government Medical College.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
प्रकाश सनपूरकर

सोलापूर : येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय सर्वोपचार रुग्णालयात (सिव्‍हिल) २०० खाटांचे सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयाची उभारणी करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने डॉ. वैशंपायन स्‍मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून मागवला आहे. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत यासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.

civil hospital
Medical College
district
Solapur
Government
Healthcare

