Solapur Crime:'बॅंक ऑफ महाराष्ट्राच्या शाखेतून दोघांनी केला चेक लंपास'; पैसे दुसऱ्याच्या खात्यात जमा..

“Shocking Bank Fraud: स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी चेकवरील रक्कम संशयित आरोपीने उत्तराखंडमधील हरिद्वार येथील कॅनरा बॅंकेच्या शाखेत वर्ग केली. अमर तपेदार (रा. उत्तराखंड) याच्या खात्यात ती रक्कम जमा झाली होती. पण, त्यानेही त्याबद्दल कोणाला काहीही सांगितले नव्हते.
सोलापूर : नवी पेठेतील बॅंक ऑफ महाराष्ट्राच्या शाखेतून दोघांनी चेक चोरून नेला. त्यात फेरफार करून चेकवरील रक्कम दुसऱ्याच्याच खात्यात वर्ग करून घेतली. हा प्रकार दोन महिन्यांनी उघड झाला असून या प्रकरणी दोघांवर फौजदार चावडी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

