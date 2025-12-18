Chitra Wagh: राज्यातील सत्ताबदलात समाधानदादाचा पायगुण चांगला: आमदार चित्रा वाघ; योजना बंद करण्यासाठी विरोधकांची न्यायालयात धाव!

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : पंढरपूरच्या पोटनिवडणुकीत आमदार समाधान आवताडे यांच्या प्रचारासाठी राज्यातील प्रत्येक भागातील कार्यकर्ते आले, त्यांच्या दणदणीत विजयाने राज्यात सत्ता बदलाचा शुभशकुण झाला. त्यामध्ये समाधान दादांचा पायगुण महत्त्वाचा ठरल्याचे प्रतिपादन भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी व्यक्त केले..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आयोजित करण्यात महिला मेळाव्यात त्या बोलत होत्या. यावेळी व्यासपीठावर आ. समाधान आवताडे, अजित जगताप,प्रवीण खवतोडे,आदित्य हिन्दुस्थानी, सुप्रिया जगताप, अंजली अवताडे,औदुंबर वाडदेकर,ज्ञानेश्वर भगरे,यांच्यासह महायुतीचे सर्व उमेदवार उपस्थित होते..यावेळी बोलताना आमदार वाघ म्हणाल्या, महिलांसाठीच्या योजना बंद कराव्यात म्हणून विरोधी पक्षाने न्यायालयात धाव घेतली. मात्र राज्यातील महिलांच्या प्रश्नांवर देवाभाऊ सरकारने महिलांसाठी अनेक योजना आणून त्यांचा सन्मान करण्याचे काम केले.2014 पूर्वी महिलांना शौचालय नसल्यामुळे उघड्यावर बसावे लागत होते..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रत्येक घरोघरी शौचालय बांधण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्यामुळे महिलांचा शौचालयाचा प्रश्न मार्गी लावला. त्याचबरोबर महिलांच्या सरंक्षणासाठी 112 क्रमांकावर पोलीस सुविधा उपलब्ध करून दिली. याशिवाय नव्याने बांधकाम केलेल्या घरकुलाची नोंद लावताना महिलेचे नाव लावण्यास भाजप सरकारने प्राधान्य दिले. याशिवाय महिला सन्मान योजनेच्या माध्यमातून एस.टी प्रवासाची दिली. .मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून देवाभवाने महिलांची आर्थिक गरज देखील भागवली. त्यामुळे येणाऱ्या नगरपालिका निवडणुकीत आपण याच भाजपच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराचा विजयी करून सन्मान करावा तुम्ही कुणाचेही मटन खावा मात्र कमळाचे बटन दाबा असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले आ.समाधान आवताडे यांनी शहराच्या विकासासाठी आल्याचा निधी सांगितले. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सुप्रिया जगताप म्हणाल्या, केंद्रात व राज्यात व स्थानिक आमदार भाजप असल्यामुळे इथली नगरपालिकेचा नगराध्यक्षपदासाठी भाजप उमेदवार विजयी करावा शहराच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणात निधी मिळणार आहे याशिवाय जो जाहीरनामा आम्ही तुमच्यासमोर ठेवला आहे त्याची पूर्ती करणे देखील शक्य होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.