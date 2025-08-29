Maratha Reservation:'सोलापूर शहरासह गावागावांमधील शेकडो वाहनांचे ताफे मुंबईच्या दिशेने रवाना; आरक्षणाशिवाय न परतण्याचा निर्धार

सोलापूर : संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुकारलेल्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील शेकडो मराठा बांधव मुंबईला रवाना झाले आहेत. आरक्षण घेतल्याशिवाय परत न येण्याचा निर्धार केलेल्या या आंदोलकांनी चटणी, भाकरी, ठेचा असे अन्नपदार्थ तसेच निवासाचे साहित्य सोबत घेतले आहे. आंदोलनस्थळी किती दिवस राहावे लागेल, हे सांगता येत नसल्यामुळे गावागावांमध्ये ठरलेल्या बैठकीतील सूचनेप्रमाणे आंदोलकांनी सर्व सोयीसुविधा आपल्यासोबत घेतल्या आहेत. .Barshi Market Committee: 'बार्शी बाजार समितीसाठी ७८ हरकती'; प्रारूप मतदार यादी, गुरुवारी होणार सुनावणी, सहकारात कोण? सोपल की राऊत.सोलापूर : संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी आजपासून पुकारलेल्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी शहरातील शेकडो मराठा बांधव ''आता कुठे जायचे, मुंबईला जायचे'', ''एक मराठा लाख मराठा''च्या घोषणा देत सोलापूर शहरातून शेकडो मराठा समाजबांधव मुंबईकडे उद्या होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी गाड्यांचा ताफा घेऊन रवाना झाले..सकाळी १०.३० वाजता डॉ. आंबेडकर चौकात शेकडो मराठा समाजबांधव छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, कोण म्हणतय देत नाय, घेतल्याशिवाय राहत नाय, आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे, अशा घोषणा देत गाड्यांच्या ताफ्यासह दाखल झाले. याठिकाणी त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज मुस्लीम ब्रिगेडतर्फे पाठिंबा देण्यात आला. त्यानंतर सर्वांनी एकत्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून घोषणाबाजी केली. यावेळी सकल मराठा समाज समन्वयक माऊली पवार यांनी मराठा समाजाला सरकार झुलवत ठेवत असल्याची टीका केली. चार महिन्यांपूर्वी सूचना देऊनही सरकारने मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला नाही. दोन वर्षांपूर्वी आंतरवली सराटी येथून आंदोलनास सुरुवात केल्यानंतर, सर्व पुरावे सापडल्यानंतरही सरकारने आरक्षण का दिले नाही? याचा जाब मराठा समाज विचारत आहे. .मनोज जरांगे पाटील नावाच्या समुद्राला भेटायला मराठे कूच करत आहेत. आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत माघार नाही, अशी भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली. यावेळी माजी महापौर आरिफ शेख यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीला मुस्लीम समाजाचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे सांगितले. राजन जाधव यांनी शहरासह कोंडी येथून देखील शेकडो मराठा समाजबांधव स्वत:च्या गाड्यांमध्ये अंथरूण, पांघरूण, औषधे, पाणी टॅंकर, ॲम्ब्युलन्स घेऊन सहभागी होणार असल्याचे सांगितले. यावेळी पद्माकर काळे, चंद्रकांत वानकर, पुरुषोत्तम बरडे, मतीन शेख यांच्यासह मराठा समाजबांधव उपस्थित होते..उ. सोलापूर ः आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबई येथे होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी तालुक्यातून दोन हजारांहून अधिक मराठा बांधव निघाले आहेत. गुरुवारी तालुक्यातील गावागावातून हे कार्यकर्ते मुंबईला रवाना झाले. आता आरक्षण घेऊनच घरी परतणार असा निर्धार निघताना या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला.मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मुंबई येथे होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात समाजबांधव सहभागी झाले आहेत. गुरुवारी सकाळी कार्यकर्ते मुंबईच्या दिशेने जाताना दिसून आले. कोंडी गावातून जवळपास पंधरा ते वीस वाहनांतून दीडशेपेक्षा अधिक कार्यकर्ते मुंबई येथील आंदोलनासाठी निघाले आहेत. सकाळी गावातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ एकत्र येऊन महाराजांची पूजा करण्यात आली. त्यानंतर हे कार्यकर्ते मुंबईसाठी रवाना झाले. तालुक्यातील रानमसले, कळमण, बीबी दारफळ, गुळवंची, तिऱ्हे या गावातून शेकडो कार्यकर्ते मुंबई येथील आंदोलनासाठी रवाना झाले..मोहोळ ः मराठा आरक्षणासाठी मुंबईला निघालेले मनोज जरांगे-पाटील यांच्या लढ्याला पाठिंबा देण्यासाठी मोहोळ तालुक्यातून विविध वाहनांच्या व रेल्वेच्या माध्यमातून सुमारे २५ हजार मराठा कार्यकर्ते जाणार असून, बुधवार व गुरुवारी काही कार्यकर्ते मार्गस्थ झाल्याची माहिती सकल मराठा समाजाचे कार्यकर्ते संतोष गायकवाड यांनी दिली. दरम्यान तुळजापूर, धाराशिव, उमरगा, औसा आदी भागातून मुंबईकडे जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी मोहोळ येथे ६ हजार पाण्याच्या बाटल्यांचे वाटप सुरू असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले..Barshi fraud:'नोकरीस लावतो म्हणून १.७१ लाखांची फसवणूक'; बार्शी येथील तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल.मुंबईला आरक्षणाच्या लढ्याला जाण्यासाठीची रूपरेषा व कशासाठी जायचे याचे प्रबोधन करण्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने मोहोळ तालुक्यातील ४० ते ४५ गावात आठवडाभरापासून प्रबोधन बैठका घेण्यात आल्या. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. मुंबईला जाताना आठ ते दहा दिवसांच्या मुक्कामात जेवण तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य ही कार्यकर्त्यांनी घेतले असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.यावेळी डॉ. कौशिक गायकवाड, जीवन भोसले, युवराज सूर्यवंशी, प्रवीण सूर्यवंशी, सुनील साठे, सचिन साठे, जयसिंग देशमुख, अमर कांबळे, हर्षल देशमुख उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.