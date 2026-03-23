Sangola Accident: घराच्या थोड्याच अंतरावर काळाचा घाला! टेम्पोच्या धडकेत दुचाकीवरील दांपत्य ठार; सांगोला-पंढरपूर मार्गावर भीषण अपघात..

सांगोला : आठवड्याचा बाजार करून दुचाकीवरून घरी परतताना पाठीमागून आलेल्या टेम्पोने दिलेल्या जोरदार धडकेत पती-पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. २२) सायंकाळी सहाच्या सुमारास सांगोला- पंढरपूर रस्त्यावरील देशमुख वस्ती जवळील वळणावर घडली. या अपघातात रामचंद्र पांडुरंग बनसोडे (वय ६०) व लक्ष्मी रामचंद्र बनसोडे (वय ५५, दोघे रा. बामणी, ता. सांगोला) यांचा मृत्यू झाला..मिळालेल्या माहितीनुसार, रामचंद्र बनसोडे व त्यांची पत्नी लक्ष्मी बनसोडे हे रविवारी सांगोल्याचा आठवड्याचा बाजार करून दुचाकीवरून बामणी येथील घरी परतत होते. त्यांची दुचाकी देशमुख वस्ती येथील वळणावर आली असता पाठीमागून भंगार भरून येणाऱ्या टेम्पो चालकाने बेदरकारपणे वाहन चालवत दुचाकीला जोराची धडक दिली. या अपघातात रामचंद्र बनसोडे यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर गंभीर जखमी झालेल्या लक्ष्मी बनसोडे यांना उपचारासाठी सांगोला येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते..मात्र उपचारादरम्यान त्यांचाही मृत्यू झाला. धडक इतकी भीषण होती, की अपघातानंतर टेम्पो रस्त्याच्या कडेला उलटला व त्यातील भंगाराचे साहित्य रस्त्यावर पसरले. दुचाकी घसरत जाऊन भंगाराच्या ढिगाऱ्याखाली अडकली. त्यामुळे रामचंद्र बनसोडे यांना बाहेर काढण्यासाठी दोन क्रेनच्या साह्याने भंगार बाजूला करण्यात आले. टेम्पोच्या धडकेने लक्ष्मी बनसोडे रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला फेकल्या गेल्या..या अपघातामुळे काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. देशमुख वस्ती परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी झाली. नागरिकांच्या मदतीने ट्रक व भंगाराचे साहित्य बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. दरम्यान, या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, रात्री उशिरापर्यंत अपघाताची नोंद करण्याचे काम सुरू होते..घराच्या थोड्याच अंतरावर काळाचा घालापती-पत्नी सांगोल्याहून बाजार करून बामणी येथील घरी परतत होते. देशमुख वस्तीजवळ, घरापासून अगदी थोड्याच अंतरावर हा भीषण अपघात घडला आणि घराच्या उंबरठ्यावर पोचण्याआधीच काळाने त्यांना गाठले.