Solapur Crime:‘फोन पे’वरून पाच रुपये मागितले अन्‌ लंपास केले ९० हजार रुपये; सायबर पोलिसांच्या सतर्कतेने पैसे परत मिळविण्यात यश

सोलापूर : ॲमेझॉनवरून मागविलेले धूपस्टॅण्डचे पार्सल आले होते, पण घरी कोणी नसल्याने ते परत गेले होते. त्यानंतर फिर्यादी उमेश काशीनाथ पाटील यांना व्हॉट्सॲप कॉल आला होता. पार्सल पाहिजे असल्यास 'फोन पे'वर पाच रुपये पाठवा आणि फोन सुरूच ठेवायला सांगितले. त्याचवेळी समोरच्याने पाटील यांच्या खात्यातील ९० हजार रुपये लंपास केले. त्या सायबर गुन्हेगारास सोलापूर ग्रामीण पोलिसांच्या सायबर टीमने बंगळुरू येथून जेरबंद केले आहे.
फिर्यादी उमेश पाटील यांनी ॲमेझॉनवरून धूपस्टॅण्ड मागविले होते. ते पार्सल २८ ऑगस्ट रोजी आले होते. पण, त्यावेळी घरी कोणीच नसल्याने तो डिलिव्हरी बॉय तसाच परत गेला. त्यानंतर 'तुम्ही मागविलेले पार्सल आले आहे, ते हवे असल्यास 'फोन पे'वरून चार्जेस पाच रुपये पाठवा' असे तो समोरील व्यक्ती म्हणाला. पाच रुपये काही जास्त नाहीत म्हणून पाटील यांनी ती रक्कम समोरील व्यक्ती सांगेल तसे पाठविले.
पण, पाच रुपये ऑनलाइन पाठविताना सायबर गुन्हेगाराने त्यांच्या बॅंक खात्यातील ९० हजार रुपये लंपास केले. त्यानंतर त्यांनी सोलापूर तालुका पोलिसांत फिर्याद दिली. त्यानंतर सायबर पोलिसांनी तांत्रिक बाबींचे विश्लेषण करून संशयित झारखंडमधील जामतारा येथील समशूल बदुलुमीया अन्सारी (वय ३६) असल्याची खात्री केली. तो कर्नाटकातील बंगळुरू येथील कोलार परिसरात असल्याची खबर पोलिसांना मिळाली.
पोलिसांनी त्याला सापळा रचून तेथून अटक केली. त्याच्याकडून लंपास केलेली संपूर्ण रक्कम हस्तगत केली आहे. ही कामगिरी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राहुल देशपांडे, सायबरचे सहायक पोलिस निरीक्षक रोहिदास पवार, उपनिरीक्षक अमितकुमार करपे, अंमलदार राहुल सोनकर, जहीरान नाईकवाडी, जुबेर तांबोळी, रतन जाधव यांच्या पथकाने पार पाडली.