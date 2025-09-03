सोलापूर

Solapur Crime:‘फोन पे’वरून पाच रुपये मागितले अन्‌ लंपास केले ९० हजार रुपये; सायबर पोलिसांच्या सतर्कतेने पैसे परत मिळविण्यात यश

“₹90,000 Stolen in PhonePe Scam: पाच रुपये ऑनलाइन पाठविताना सायबर गुन्हेगाराने त्यांच्या बॅंक खात्यातील ९० हजार रुपये लंपास केले. त्यानंतर त्यांनी सोलापूर तालुका पोलिसांत फिर्याद दिली. त्यानंतर सायबर पोलिसांनी तांत्रिक बाबींचे विश्लेषण करून संशयित झारखंडमधील जामतारा येथील समशूल बदुलुमीया अन्सारी (वय ३६) असल्याची खात्री केली.
Cyber Fraud
Cyber Fraudsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : ॲमेझॉनवरून मागविलेले धूपस्टॅण्डचे पार्सल आले होते, पण घरी कोणी नसल्याने ते परत गेले होते. त्यानंतर फिर्यादी उमेश काशीनाथ पाटील यांना व्हॉट्‌सॲप कॉल आला होता. पार्सल पाहिजे असल्यास ‘फोन पे’वर पाच रुपये पाठवा आणि फोन सुरूच ठेवायला सांगितले. त्याचवेळी समोरच्याने पाटील यांच्या खात्यातील ९० हजार रुपये लंपास केले. त्या सायबर गुन्हेगारास सोलापूर ग्रामीण पोलिसांच्या सायबर टीमने बंगळुरू येथून जेरबंद केले आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
Cyber Crime
scam
district
digital
Fraud Crime
online payment
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com