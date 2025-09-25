आम्ही गोट्या खेळतो का? तुम्ही काम करणाऱ्यांचीच...; कर्जमाफी मागणाऱ्या तरुणावर अजितदादा संतापले

मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे प्रचंड नुकसान झालं. या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी वेगवेगळ्या भागात दौरे करत आहेत. या दौऱ्यात नेत्यांना नुकसानग्रस्तांच्या संतापाचाही सामना करावा लागत आहे. सरकारला कर्जमाफी, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत थेट बांधावरच विचारणा केली जातेय. ओल्या दुष्काळाबाबत मुख्यमंत्र्यांसह सर्वांनीच मौन बाळगलं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना एका तरुणाने कर्जमाफीबाबत विचारताच त्यांनी संताप व्यक्त केला. अजित पवार बुधवारी भूम-परांडा दौऱ्यावर होते. त्यांनी देवगाव खुर्द इथं पूरस्थितीची पाहणी केली. त्यांनी गावकऱ्यांशी संवाद साधला आणि पूरग्रस्तांची विचारपूस केली..लंडनला पीएचडी, युपीएससीही उत्तीर्ण, प्राध्यापकाचा पुण्यातील विद्यापीठाला कोट्यवधींचा गंडा; कोण आहे ३४ वर्षीय आरोपी?.परांडा इथं पाहणी दौरा सुरू असताना अजित पवार गावकऱ्यांशी संवाद साधत होते. यावेळी एका तरुणानं अजित पवार यांना थेट कर्जमाफीबाबत विचारलं. यावर भडकलेल्या अजित रवार यांनी याला द्या रे मुख्यमंत्रीपद असं म्हटलं. पुढे ते म्हणाले की, पैशाचं सोंग करता येत नाही. आम्ही इथं काय गोट्या खेळायला आलो का? सकाळी सहा वाजल्यापासून दौऱ्यावर आहे. शेतकऱ्याचं दु:ख आम्हालाही कळतंय. जे काम करतायत त्यांचीच तुम्ही मारा..पुरामुळे किती प्रचंड नुकसान झालंय याची जाणीव मला आहे. नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर ताबडतोब मदतकार्य सुरू करा अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. वेगानं पिकांचे पंचनामे पूर्ण करून शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. याशिवाय आवश्यक त्या सुविधा तातडीने देण्यासही अधिकाऱ्यांना सांगितल्याचं अजित पवार म्हणाले..अजित पवार यांनी असंही म्हटलं की, भूम-परांडा मतदारसंघातील देवगाव खुर्द येथील पूरपरिस्थितीची जवळून पाहणी केली. गावात जाऊन गावकऱ्यांशी संवाद साधला, त्यांच्या कुटुंबाची विचारपूस केली. शेतकऱ्यांची शेतं, नुकसानग्रस्त घरं आणि उध्वस्त झालेला संसार प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहिला. यावेळी गावकऱ्यांना धीर देत आपलं सरकार शक्य त्या मार्गानं मदत करण्यासाठी ठोस पावलं उचलत असण्याचा विश्वास दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.