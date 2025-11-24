सोलापूर

Eknath Shinde: मी असेपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; सांगोल्यात सभेत नेमका काेणावर साधला निशाणा?

Political Heat in Sangola:शिंदे यांच्या या विधानामुळे राजकीय वातावरण तापले असून, विरोधकांची प्रतिक्रिया काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महिलांसाठीच्या महत्त्वाच्या योजनेच्या सातत्याबाबत त्यांच्या आश्वासनाने स्थानिक पातळीवर सकारात्मक प्रतिसाद दिसून येत आहे.
Deputy CM Eknath Shinde addressing a rally in Sangola, asserting that the Ladki Bahin Yojana will continue.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला : ''जोपर्यंत मी आहे, तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही,'' असा ठाम शब्द उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधक केवळ भीतीदायक अपप्रचार करीत असून सरकारने सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेवर कोणताही गदा येणार नसल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

