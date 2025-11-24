Eknath Shinde: मी असेपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; सांगोल्यात सभेत नेमका काेणावर साधला निशाणा?

सांगोला : ''जोपर्यंत मी आहे, तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही,'' असा ठाम शब्द उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधक केवळ भीतीदायक अपप्रचार करीत असून सरकारने सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेवर कोणताही गदा येणार नसल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...रविवार (ता. २३) रोजी सांगोला येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आयोजित प्रचार सभेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार उत्तमराव जानकर, माजी नगराध्यक्ष रफिक नदाफ, राणीताई माने, आनंदा माने यांच्यासह शिवसेनेचे सर्व उमेदवार आणि मोठ्या संख्येने शिवसैनिक उपस्थित होते. .उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, शहाजीबापू पाटील हळव्या मनाचे, जमिनीशी नाळ जोडलेले नेते आहेत. आजारी असतानाही त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी अहोरात्र मेहनत घेतली आणि सांगोला तालुक्यातून १५ हजारांचे मताधिक्य मिळवून दिले. पुढे काहींनी विधानसभा निवडणुकीतील त्यांच्या मदतीची दखल न घेतल्याचे सांगत कोणी फसवले तरीही मी शहाजीबापूंच्या पाठीशी खंबीर आहे. मी मुख्यमंत्री असताना शहाजीबापू पाटील यांनी सांगोल्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा विकास निधी आणला. आज शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यामागे त्यांचे परिश्रम आहेत..आमदार जानकर यांची आमदार देशमुखांवर टीकासांगोला नगरपालिकेच्या शिवसेना उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आलेल्या माळशिरसचे आमदार उत्तमराव जानकर यांनीही या सभेतून सांगोला विधानसभेचे आमदार बाबासाहेब देशमुख यांच्यावर टीका केली. विश्वविक्रमी नेते गणपतराव देशमुख यांच्याविरुद्ध जाणारा मार्ग बाबासाहेब देशमुख यांनी स्वीकारला आहे, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच आगामी काळात मी त्यांच्या प्रचारासाठी कधीही सांगोला तालुक्यात पाऊल ठेवणार नाही, असे त्यांचे वक्तव्य सभेत चर्चेचा विषय ठरले..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...शहाजीबापूंचे जोशपूर्ण अन् आक्रमक भाषणमाजी आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत जोरदार फटकेबाजी केली. त्यांनी राज्यातील भाजप तसेच पालकमंत्री जयकुमार गोरे, शेकापचे आमदार बाबासाहेब देशमुख, माजी आमदार दीपकआबा साळुंखे-पाटील, भाजप जिल्हाध्यक्ष चेतनसिंह केदार या नेत्यांवर कठोर शब्दांत जोरदार टीका केली. त्यांच्या आक्रमक भाषणाला उपस्थित प्रेक्षकांकडून टाळ्या आणि शिट्ट्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.