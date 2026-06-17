सोलापूर

Pandharpur Vitthal: अधिक मासात विठुरायाच्या चरणी ९.४६ कोटींचे दान; १४ लाख भाविकांनी घेतलं दर्शन; हुंडी, देणग्या आणि सोने-चांदीचा वर्षाव

Record hundi collection and donations at Pandharpur temple: अधिक मासात पंढरीत १४ लाखांहून अधिक भाविकांची गर्दी; विठुरायाच्या चरणी रोख, सोने-चांदीसह तब्बल ९.४६ कोटींचे दान अर्पण
Hundis Overflow as Devotees Offer ₹9.46 Crore to Lord Vitthal in Adhik Maas

Hundis Overflow as Devotees Offer ₹9.46 Crore to Lord Vitthal in Adhik Maas

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर : अधिक मासाच्या निमित्ताने श्री विठ्ठल दर्शनासाठी आलेल्या राज्यभरातील भाविकांनी विठुरायाच्या चरणी तब्बल नऊ कोटी ४६ लाख रुपयांचे दान अर्पण केले. गेल्या वेळच्या तुलनेत यंदाच्या अधिक महिन्यात दोन कोटी २६ लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. महिनाभरात सुमारे १४ लाख ६० भाविकांनी पंढरीत येऊन सावळ्या विठुरायाचे मनोभावे दर्शनही घेतले, अशी माहिती मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली.

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