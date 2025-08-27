Ganesh festival २०२५: 'बाप्पांचा मार्ग यंदाही खडतरच'; सोलापुरातील ५० टक्के कामे अपूर्णच, अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली

सोलापूर : दरवर्षी लाडक्या गणरायाची वाजत गाजत मोठ्या उत्साहात गणेश मंडळे मिरवणूक काढतात. शहरातील मुख्य २५ किमी अंतरावरून मिरवणूक जाताना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून उत्सवापूर्वी येथील खड्डे बुजवून दुरुस्ती, तसेच झाडांच्या फांद्यांची छाटणी आणि स्वच्छतेची कामे पूर्ण करणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने आश्वासन दिले होते. मात्र आयुक्तांच्या आदेशानंतरही ५० टक्के काम अजूनही अपूर्णच आहे. त्यामुळे लाडक्या गणरायाचे आगमन यंदा खड्ड्यातून होणार आहे. .Solapur News: 'सोलापुरात ११ विसर्जन अन् ६९ मूर्ती संकलन केंद्रे'; मिरवणूक मार्ग, विसर्जन कुंडांची आयुक्तांकडून पाहणी; यंत्रणा सज्ज .शहरातील मंडळे, शाळांकडून आणि घरोघरी श्री गणरायाचे आगमन मोठ्या उत्साहात होते. श्री गणेशाच्या आगमनाबरोबर विसर्जन मिरवणूकदेखील आनंदात व्हावी, यासाठी दरवर्षी उत्सवाच्या तोंडावर मिरवणूक मार्गाच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येते. यंदाही रस्ते दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात ५० टक्केच काम अजूनही अपूर्णच आहे. काही रस्त्यांवर वेटमिक्सच्या साहाय्याने पॅचवर्क केले जात आहे. जिथे मोठे खड्डे आहेत, ते तसेच अद्याप आहेत. .शहरातील आठ मध्यवर्ती अंतर्गत येणाऱ्या गणेश मंडळांची मिरवणूक शहरातील मुख्य २५ किलोमीटर अंतरावरून निघते. यातील ८० टक्के रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून पावसाने या रस्त्यातील खड्ड्यात अधिकच वाढ झाली. दोन वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या १९८ रस्त्यांपैकी ७६ मार्गांवर खड्डे पडल्याने मिरवणूक मार्गावरील खड्ड्यांसह झाडांच्या फांद्या, पथदिव्यांची दुरुस्ती, वायर, केबल आदी आवश्यक कामे पूर्ण केल्याचे नगरअभियंता कार्यालयाकडून सांगण्यात येत असले तरी विभागीय कार्यालय अधिकाऱ्यांकडून पालन झाले नसल्याचे दिसून येते..विभागीय अहवालानुसार साधारण ४५० खड्डेशहरात लोकमान्य गणेश मंडळ, मध्यवर्ती गणेश मंडळ, पूर्व विभाग गणेश मंडळ, लष्कर विभाग मध्यवर्ती, विजापूर रोड मध्यवर्ती, होटगी रोड मध्यवर्ती, घरकूल मध्यवर्ती आणि निलम नगर मध्यवर्ती आदी आठ मध्यवर्ती अंतर्गत छोट्या-मोठ्या ४०० मंडळांची मिरवणूक निघते. गणरायाचे आगमन आणि विसर्जन मिरवणूक शहरातील मुख्य २५ किमी रस्त्यांवरून जाते. या मार्गाचा विभागीय कार्यालयनिहाय मिळालेल्या अहवालानुसार साधारण ४५० छोटे-मोठे खड्डे आहेत. या मार्गावरील ५० टक्के काम अद्याप अपूर्णच आहे..Solapur News:'अनियमितता असलेल्यांची रद्द होणार वैयक्तिक मान्यता'; मान्यता नियमानुसार घेतल्याचे शाळांचे म्हणणे, उपसंचालकांचा सप्टेंबरमध्ये निर्णय.कॅप्ड कोल्ड प्रिमिक्स नाहीपावसाळ्यात रस्त्यांची दुरुस्ती होत नाही. खडी रस्त्यावर परसते, ओल्या रस्त्यावर डांबर बसत नाही. खडक टाकले तर रस्त्यावर चिखल होते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत रस्ते बुजविण्यासाठी कॅप्ड कोल्ड प्रिमिक्स या नवीन पद्धतीचा वापर करून रस्ते दुरुस्त करण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात डांबर खडीच खड्ड्यात भरत असल्याचे दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.