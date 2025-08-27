सोलापूर

Ganesh festival २०२५: 'बाप्पांचा मार्ग यंदाही खडतरच'; सोलापुरातील ५० टक्के कामे अपूर्णच, अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली

Officials’ Orders Ignored:शहरातील मंडळे, शाळांकडून आणि घरोघरी श्री गणरायाचे आगमन मोठ्या उत्साहात होते. श्री गणेशाच्या आगमनाबरोबर विसर्जन मिरवणूकदेखील आनंदात व्हावी, यासाठी दरवर्षी उत्सवाच्या तोंडावर मिरवणूक मार्गाच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येते. यंदाही रस्ते दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले.
Updated on

सोलापूर : दरवर्षी लाडक्‍या गणरायाची वाजत गाजत मोठ्या उत्साहात गणेश मंडळे मिरवणूक काढतात. शहरातील मुख्य २५ किमी अंतरावरून मिरवणूक जाताना कोणताही त्रास होऊ नये म्‍हणून उत्सवापूर्वी येथील खड्डे बुजवून दुरुस्ती, तसेच झाडांच्या फांद्यांची छाटणी आणि स्वच्छतेची कामे पूर्ण करणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने आश्‍वासन दिले होते. मात्र आयुक्तांच्या आदेशानंतरही ५० टक्के काम अजूनही अपूर्णच आहे. त्यामुळे लाडक्‍या गणरायाचे आगमन यंदा खड्ड्यातून होणार आहे.

