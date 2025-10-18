Solapur News: भाविकांसाठी आनंदाची बातमी! 'श्री स्वामी समर्थ मंदिर राहणार २० तास खुले'; दिवाळी सुट्ट्यांमधील गर्दीमुळे मंदिर समितीचा निर्णय

अक्कलकोट: श्री स्वामी समर्थांचे मूळस्थान असलेले येथील श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज देवस्थान हे दिवाळी सुट्ट्यांमधील भाविकांच्या गर्दीमुळे २० तास खुले ठेवण्याचा निर्णय मंदिर समितीने घेतल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष महेश इंगळे यांनी दिली. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.महेश इंगळे म्हणाले, दिवाळी सुट्ट्यांचा कालावधी म्हणजे आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत संपूर्ण कुटुंब एकत्र येण्याचा काळ. हा काळ सत्कर्मी लागावा व भविष्यातील जीवन सदाचाराने जगता यावे, यासाठी या दिवाळी सुट्ट्यांच्या काळात पुणे, मुंबई, कोल्हापूर यांसारख्या महानगरांसह देशभरातून अपार श्रद्धेने स्वामीभक्त मोठ्या संख्येने स्वामी दर्शनाकरिता येथे येत असतात. .येणाऱ्या सर्व स्वामीभक्तांना श्री स्वामी समर्थांचे दर्शन सुलभरीत्या घेता यावे, यासाठी दिवाळी सुट्ट्यांमधील भाविकांच्या गर्दीमुळे १६ ऑक्टोबरपासून येत्या त्रिपुरारी पौर्णिमेपर्यंत श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज देवस्थान हे पहाटे ३ ते रात्री ११ असे नियमितपणे २० तास खुले राहणार आहे. दिवाळी सुट्ट्यांमधील गर्दीच्या कालावधीत प्रसंगानुसार श्री स्वामी समर्थांचे सामूहिक बॅचमधून अभिषेक होतील. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.स्वामीभक्तांची गर्दी वाढत राहिल्यास भाविकांना सुलभ दर्शन होण्यासाठी गर्दीच्या कालावधीत भाविकांच्या वतीने स्वामींना होणारे अभिषेक प्रासंगिक बंद ठेवण्याचा निर्णय पुरोहित व मंदिर समितीने राखून ठेवला आहे. भाविकांच्या सोयीसुविधांना अनुकूल अशा मंदिर समितीच्या नियोजनानुसार येणाऱ्या सर्व स्वामीभक्तांनी श्री स्वामी समर्थांच्या दर्शनाचा लाभ घेऊन मंदिर समितीस सहकार्य करावे, असे आवाहनही मंदिर समितीचे अध्यक्ष इंगळे यांनी केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.