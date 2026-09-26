सोलापूर

Dhananjay Mahadik : दीपावलीसाठी 'भीमा' देणार सभासदांना प्रति टन दोनशे रुपये, तर सतत तीन वर्षे ऊस आलेल्या सभासदांना 25 किलो साखर मोफत

अलनिनोच्या प्रभावामुळे संपूर्ण सोलापूर जिल्हा दुष्काळग्रस्त आहे, त्यामुळे पूर्ण जिल्हाच दुष्काळी जाहीर करावा अशा मागणीचा ठराव केंद्राकडे पाठविणार आहे.
Dhananjay Mahadik

Dhananjay Mahadik

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राजकुमार शहा
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मोहोळ - 'भीमा' गाळप हंगाम 2025/26 मध्ये गाळपास आलेल्या को 86032 या वाणाच्या उसाला दीपावलीसाठी प्रति टन 200 रुपये तर इतर वाणाला प्रतिटन 100 रुपये देणार असून, सतत 3 वर्षे ऊस आलेल्या सभासदाला 25 किलो साखर मोफत, तर सभासदांना 25 किलो साखर कमी दरात देण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्यसभा खासदार तथा कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक धनंजय महाडिक यांनी केली.

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