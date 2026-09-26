Dhananjay Mahadik : दीपावलीसाठी 'भीमा' देणार सभासदांना प्रति टन दोनशे रुपये, तर सतत तीन वर्षे ऊस आलेल्या सभासदांना 25 किलो साखर मोफत

मोहोळ - 'भीमा' गाळप हंगाम 2025/26 मध्ये गाळपास आलेल्या को 86032 या वाणाच्या उसाला दीपावलीसाठी प्रति टन 200 रुपये तर इतर वाणाला प्रतिटन 100 रुपये देणार असून, सतत 3 वर्षे ऊस आलेल्या सभासदाला 25 किलो साखर मोफत, तर सभासदांना 25 किलो साखर कमी दरात देण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्यसभा खासदार तथा कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक धनंजय महाडिक यांनी केली..टाकळी सिकंदर, ता. मोहोळ येथील कै. पैलवान भीमराव महाडिक मल्टीस्टेट सहकारी साखर कारखान्याची 51 वी सर्वसाधारण सभा शनिवार ता 26 रोजी कारखाना कार्यस्थळावर संपन्न झाली. त्यावेळी खासदार महाडिक सभासदांना मार्गदर्शन करीत होते. विषय वाचन कार्यकारी संचालक सुर्यकांत शिंदे यांनी केले.खासदार महाडिक पुढे म्हणाले, अलनिनोच्या प्रभावामुळे संपूर्ण सोलापूर जिल्हा दुष्काळग्रस्त आहे, त्यामुळे पूर्ण जिल्हाच दुष्काळी जाहीर करावा अशा मागणीचा ठराव केंद्राकडे पाठविणार आहे. सन 2017 ला साखरेची आधारभूत किंमत आहे ती तशीच आहे, मात्र शेतकऱ्यांच्या उसाची आधारभूत किंमत( एफआरपी) प्रत्येक वर्षी वाढत आहे..त्यामुळे ऊसाला दर देणे अडचणीचे होत आहे. त्यासाठी उसाच्या रसा पासून बनविलेल्या इथेनॉलचा दर प्रति लिटर 72 रुपये करावा व साखरेची आधारभूत किंमत (एमएसपी) 45 रुपये करावी अशी मागणी केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.यावेळी कारखान्याचे अध्यक्ष विश्वराज महाडिक म्हणाले, चालू वर्षी कारखानदारी अडचणीत आहे. गाळप हंगामाचा कालावधी वरचेवर कमी होत आहे. वरचेवर साखर कारखान्यांना 'लक्ष' केले जात आहे, त्यामुळे बदनामी होते. इथेनॉल निर्मिती ही काळाची गरज आहे त्याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. कारखान्यांना शासनाने पॅकेज द्यावे. भीमा कारखान्याला प्रतिदिन 2 लाख लिटर उत्पादन क्षमतेचा इथेनॉल प्रकल्प मंजूर असून, त्याचे लवकरच काम सुरू होणार आहे..दरम्यान कारखान्याचे अध्यक्ष विश्वराज महाडिक यांनी ऊस लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भीमा नदीला कालव्याचा दर्जा द्यावा. त्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी खासदार महाडिक यांच्याकडे केली.प्रतिक्रीया -यावेळी खासदार धनंजय महाडिक म्हणाले, तालुक्यात 'भीमा' खाजगी झाला म्हणून अनेक वावड्या उठवल्या गेल्या. मात्र कारखाना मल्टीस्टेट केला आहे. तो होऊन तीन वर्षाचा कालावधी लोटला आहे, तो विषय जुना झाला आहे. कर्नाटक मधून ऊस आणण्यासाठी अडचणी येत होत्या. त्यामुळे तो मल्टीस्टेट करावा लागला त्यामुळे त्यावर पुन्हा कोणीही चर्चा करू नये..यावेळी धनंजय महाडिक युवाशक्तीचे अध्यक्ष पृथ्वीराज महाडिक, पुळुज चे सरपंच विश्वास महाडिक, तानाजी गुंड, शिवाजी गुंड, माणिक बाबर, पांडुरंग ताटे, महादेव देठे, कार्यकारी संचालक सूर्यकांत शिंदे, शेती अधिकारी माणिक पाटील, संग्राम चव्हाण, भारत पाटील, दिगंबर माळी, अॅड. रामलींग कोष्टी, राजाराम बाबर, सर्व संचालक, सर्व खाते प्रमुख, त्यांचे सहकारी सभासद उपस्थीत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.