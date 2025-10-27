सोलापूर

माेठी बातमी! 'दिलीप मानेंच्या प्रवेशाला तूर्तास ब्रेक'; राजन पाटील, यशवंत माने, शिंदेंचं ठरलं; बुधवारी भाजप प्रवेश..

BJP Entry Drama: सहकार परिषदेचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार यशवंत माने, जिल्हा दूध संघाचे चेअरमन रणजित शिंदे या तिघांचा मुंबईतील सकाळी अकरा वाजता भाजप पक्ष कार्यालयात प्रवेश होणार आहे.
सोलापूर : गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा असलेले ऑपरेशन लोटसमधील महत्त्वाचा टप्पा बुधवारी (ता. २९) पूर्ण होणार आहे. यामध्ये सहकार परिषदेचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार यशवंत माने, जिल्हा दूध संघाचे चेअरमन रणजित शिंदे या तिघांचा मुंबईतील सकाळी अकरा वाजता भाजप पक्ष कार्यालयात प्रवेश होणार आहे. मात्र, स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे सोलापूर बाजार समितीचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार दिलीप माने यांच्या प्रवेशाला तूर्त ब्रेक लागला आहे.

