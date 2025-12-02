Ashish Shelar: ठाकरे बंधूंत एकत्र येण्याची हिंमत आहे का?: मंत्री आशिष शेलार यांचा खोचक सवाल, त्यांना नक्की कोणाची भीती?

सोलापूर : उद्धव व राज ठाकरे या दोघा बंधूंनी एकत्र आल्याची घोषणा केली नाही. त्यांच्यात एकत्र येण्याची हिंमत आहे का, असा खोचक सवाल राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना केला. तसेच त्यांनी एकत्र आल्याचे जाहीर केल्यानंतर त्यांना शंभर प्रश्न विचारू, असेही त्यांनी म्हटले. .माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.दुधनी (ता. अक्कलकोट) नगर परिषदेच्या प्रचार सभेसाठी आलेले मंत्री शेलार यांनी सोमवारी (ता. १) आमदार सुभाष देशमुख यांच्या येथील निवासस्थानी भेट दिली. याप्रसंगी ते बोलत होते. पत्रकारांच्या प्रश्नांवर ते म्हणाले, उद्धव व राज ठाकरे हे बंधू मुंबईच्या कार्यक्रमांत सतत एकत्र येत आहेत. पण काय करणार आहेत हे त्यांनी अद्याप जाहीर केले नाही. त्यांच्यात विश्वास आहे का नाही, हे त्यांनी स्पष्ट करावे. नेमके कोठे माशी शिंकते, त्यांना नक्की कोणाची भीती वाटते? त्यांनी एकदा ठरवावं, पण त्यांच्यात एकत्र येण्याची हिंमत आहे का?.नगरपालिका निवडणुकीत एकमेकांविरोधात उभ्या ठाकलेल्या महायुतीतल्या घटक पक्षांमधील नेत्यांकडून भाजपवर होणाऱ्या टीकेबाबत बोलताना ते म्हणाले, निवडणूक प्रचारात आरोप - प्रत्यारोप होत असतात, असे म्हटले. तसेच प्रत्येकाला बोलण्याचा स्वातंत्र्य आहे. आरोप - प्रत्यारोपाची लोकांत चर्चा होत असली तरी त्याचा ''बॅड इफेक्ट'' होणार नाही, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्येक ठिकाणी आम्ही निवडणूक लढवत आहोत..विरोधकांना ''स्पेस'' मिळणार नाही, याची काळजी आम्ही घेत आहोत. तसेच मुंबई महापालिकेची निवडणूक महायुती म्हणून लढवणार असून उद्यापर्यंत त्यावर काही भाष्य करणार नाही. मी रसायनशास्त्राचा विद्यार्थी असल्याने कोणत्या घटकात काय मिसळल्यास काय तयार होते, याची मला चांगली जाण असल्याचेही त्यांनी एका प्रश्नावर स्पष्ट केले..कोणीही पक्षात येऊ द्या उमेदवारी पक्ष ठरवेलआज पक्षात येणाऱ्यांची संख्या वाढली असली तरी जुन्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होणार ही आमची भूमिका आहे. कार्यकर्त्यांना विचारात घेऊनच अन्य पक्षातील नेत्यांना प्रवेश दिला जात आहे. पक्षाच्या विस्तारासाठी ते गरजेचे आहे. मात्र, कोणावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेऊ. कोणी उमेदवारीसाठी भाजपमध्ये येत असले तरी पक्षाच्या बैठकीतील निर्णयानुसारच उमेदवारी दिली जाईल, असेही मंत्री शेलार यांनी म्हटले..राणे यांनी विचार करावाप्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याबाबत बोलताना निलेश राणे यांनी विचार करावा. त्यांच्यावरील टीका खपवून घेणार नाही, असा इशारा मंत्री शेलार यांनी दिला..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...मुख्यमंत्र्यांच्या मताशी सहमतनगरपालिका निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मताशी आम्ही सहमत आहोत. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यावर काही बोलणार नसल्याचे मंत्री शेलार यांनी म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.