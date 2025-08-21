Shivanand Patil: 'दामाजी'ने ऊस उत्पादकांना एफआरपीपेक्षा जास्तीचा दर दिला: अध्यक्ष शिवानंद पाटील; कामगारांचे पगारही दर दहा तारखेच्या आत

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : दामाजी कारखाना सभासदांच्या मालकीचा राहिला पाहिजे या भूमिकेतून इतर कारखान्याच्या बरोबरीने ऊस गाळप करुन ऊस उत्पादकांना दिलेल्या शब्दाप्रमाणे तीन वर्षे स्पर्धेत राहून एफ.आर.पी.पेक्षा जास्त ऊस दर वेळेत दिला. या शिवाय कामगारांचे पगारही दर महिन्याच्या दहा तारखेच्या आत दिल्याचे मत अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांनी व्यक्त केले..Minister Shambhuraj Desai: पालकमंत्री देसाईंनी केले कोयनेचे जलपूजन; मुबलक वीजनिर्मितीची अपेक्षा; जिल्हाधिकाऱ्यांसह सीईओ, पोलिस अधीक्षकांची उपस्थिती.चालू गळीत हंगामासाठी रोलर पूजन अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांचे शुभहस्ते करण्यात आले अध्यक्षस्थानी उपाध्यक्ष तानाजी खरात हे होते. तत्पूर्वी संचालक बसवराज पाटील व गोपाळ भगरे यांच्या हस्ते रोलर पूजन करण्यात आले. यावेळी बोलताना अध्यक्ष पाटील म्हणाले की, तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांना कारखान्याचे सभासदत्व कोणतेही राजकारण न करता खुले केल्याने जवळपास ४३ हजार सभासद झाले. संस्थापक चेअरमन स्व.मारवाडी वकीलसाहेब, स्व रतनचंद शहा शेठजी, स्व.चरणुकाका पाटील यांनी ही संस्था चांगल्या प्रकारे चालवून जोपासली. तालुक्यातील शेतक-यांनी या संचालक मंडळावर विश्वास ठेवून अडचणीत असलेली ही संस्था आमच्या ताब्यात दिली आहे..त्या विश्वासास पात्र राहून काम केले.माजी आमदार प्रशांत परिचारक, विठ्ठल कारखान्याचे माजी चेअरमन भगिरथ भालके यांच्या सहकार्याने आम्ही काम करीत आहोत.उपाध्यक्ष तानाजी खरात व संचालक मंडळ यांचे सहकार्याने नियोजन केले.त्यात कामगारांचेही योगदान मोठे राहिले आहे.चालू गळीत हंगामासाठी कारखाना कार्यक्षेत्रात मे महिन्यापासूनच दमदार झालेल्या पावसामुळे कारखान्यास मोठया प्रमाणात गळीतासाठी ऊस उपलब्ध होणार असून या हंगामात कारखाना ५ ते ६ लाख मे।टन ऊस गळीत निश्चितच करेल असा विश्वास अध्यक्ष पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला। गाळप हंगामासाठी परिपुर्ण अशी सर्व तोडणी वाहतुक यंत्रणा भरली आहे। या हंगामात जास्तीत जास्त गळीत करुन इतर कारखान्याच्या बरोबरीने चांगला दर देण्यास हे संचालक मंडळ कटिबध्द् आहे..Satara News: डॉ. दाभोलकरांच्या खुनामागील सूत्रधार शोधा; कोरेगावात ‘अंनिस’तर्फे बाराव्या स्मृतिदिनी मागणी; प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन. यावेळी संचालक मुरलीधर दत्तू, गौरीशंकर बुरकूल, गोपाळ भगरे, राजेंद्र चरणुकाका पाटील, भारत बेदरे, दयानंद सोनगे, औदुंबर वाडदेकर, रेवणसिध्द् लिगाडे, भिवा दोलतडे, बसवराज पाटील, गौडाप्पा बिराजदार, दिगंबर भाकरे, महादेव लुगडे, तानाजी कांबळे, तानाजी काकडे, सुरेश कोळेकर तसेच सचिन खरात यांचेसह परिसरातील शेतकरी, कारखान्याचे खातेप्रमुख, विभागप्रमुख, कर्मचारी, कामगार संघटना व पतसंस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.