Shivanand Patil: 'दामाजी'ने ऊस उत्पादकांना एफआरपीपेक्षा जास्तीचा दर दिला: अध्यक्ष शिवानंद पाटील; कामगारांचे पगारही दर दहा तारखेच्या आत

Boost for Cane Growers: चालू गळीत हंगामासाठी रोलर पूजन अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांचे शुभहस्ते करण्यात आले अध्यक्षस्थानी उपाध्यक्ष तानाजी खरात हे होते. तत्पूर्वी संचालक बसवराज पाटील व गोपाळ भगरे यांच्या हस्ते रोलर पूजन करण्यात आले.
मंगळवेढा : दामाजी कारखाना सभासदांच्या मालकीचा राहिला पाहिजे या भूमिकेतून इतर कारखान्याच्या बरोबरीने ऊस गाळप करुन ऊस उत्पादकांना दिलेल्या शब्दाप्रमाणे तीन वर्षे स्पर्धेत राहून एफ.आर.पी.पेक्षा जास्त ऊस दर वेळेत दिला. या शिवाय कामगारांचे पगारही दर महिन्याच्या दहा तारखेच्या आत दिल्याचे मत अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांनी व्यक्त केले.

