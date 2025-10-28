सोलापूर

Solapur Crime: खंडणी, अपहरण, खुनाचा प्रयत्न; तिघांवर मोक्काची कारवाई

Extortion, Kidnapping, and Attempt to Murder: सगळेजण एकाच टोळीचे सदस्य आहेत. आयुक्त एम. राज कुमार यांनी जुलै महिन्यात सालार टोळीविरुद्ध कारवाईस परवानगी दिली आहे. त्यातील टोळीप्रमुख वसीम सालार, फैसल सालार व जाफर शेटे यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र पाठविले जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : परिसरात वर्चस्व राखण्यासाठी, स्वत:च्या तथा टोळीच्या आर्थिक फायद्यासाठी दखलपात्र ७ गुन्हे दाखल असलेल्या तिघांवर मोक्काअंतर्गत कारवाई प्रस्तावित आहे. त्यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्यास महासंचालकांनी परवानगी दिली आहे.

