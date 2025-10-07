धक्कादायक प्रकार! 'ग्रामपंचायतीचा बोगस उतारा जोडून जमिनीची केली विक्री'; अंबेजोगाई अन्‌ तामलवाडीतील दोघांचे कृत्य..

सोलापूर : तक्रारी अर्जानंतर पडताळणी झाली आणि अंबेजोगाई (जि. बीड) व तामलवाडी (जि. धाराशिव) येथील दोघांनी होनसळ (ता. उत्तर सोलापूर) ग्रामपंचायतीकडून नमुना क्र. आठ व बोगस दाखला घेऊन सोलापूर उत्तरच्या सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात जमिनीची खरेदी दिली. या प्रकरणी दोघांविरुद्ध सदर बझार पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.१४ डिसेंबर २०२२ ते ६ ऑक्टोबर २०२५ या काळात सूरजसिंह उदयसिंह दिख्खत (रा. प्रशांत नगर, आंबेजागाई) व मयुरी ज्ञानेश्वर पाटील (रा. तामलवाडी, ता. तुळजापूर) या दोघांनी सह दुय्यम निबंधक कार्यालय सोलापूर उत्तर येथे एका जमिनीची खरेदी केली होती. या दस्तात बनावट कागदपत्रे जोडून फसवणूक झाल्यासंदर्भात जैनोद्दीन खुदुबुद्दीन शेख (रा. दत्तनगर, मोहोळ) यांनी तक्रारी अर्ज दिला होता..फिर्यादी भरत हरिभाऊ कडू यांनी अर्जाच्या अनुषंगाने चौकशी केली. या दस्तात होनसळ ग्रामपंचायतीचा नमुना क्र. आठ उतारा व बोगस दाखला जोडलेला दिसला. लिहून देणारे म्हणून दस्तात स्वाक्षरी करणारे दोघेही सोलापूर जिल्ह्यातील नसताना देखील त्यांनी बनावट दाखले जोडले होते ही बाब उघड झाली. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .त्यानंतर सरकारतर्फे भरत कडू यांनी दोघांविरुद्ध सदर बझार पोलिसांत फिर्याद दिली. पोलिसांनी दोन्ही संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्री. बंडगर तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.