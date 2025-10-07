सोलापूर

धक्कादायक प्रकार! 'ग्रामपंचायतीचा बोगस उतारा जोडून जमिनीची केली विक्री'; अंबेजोगाई अन्‌ तामलवाडीतील दोघांचे कृत्य..

Land Scam Uncovered: दस्तात होनसळ ग्रामपंचायतीचा नमुना क्र. आठ उतारा व बोगस दाखला जोडलेला दिसला. लिहून देणारे म्हणून दस्तात स्वाक्षरी करणारे दोघेही सोलापूर जिल्ह्यातील नसताना देखील त्यांनी बनावट दाखले जोडले होते ही बाब उघड झाली.
Police uncover land fraud in Ambejogai-Tamalwadi area; fake Gram Panchayat extract used in property sale.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : तक्रारी अर्जानंतर पडताळणी झाली आणि अंबेजोगाई (जि. बीड) व तामलवाडी (जि. धाराशिव) येथील दोघांनी होनसळ (ता. उत्तर सोलापूर) ग्रामपंचायतीकडून नमुना क्र. आठ व बोगस दाखला घेऊन सोलापूर उत्तरच्या सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात जमिनीची खरेदी दिली. या प्रकरणी दोघांविरुद्ध सदर बझार पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

Solapur

