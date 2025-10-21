Merchant Honesty : 'ज्वारीच्या पोत्यातून आलेले दागिने केले परत'; बार्शीच्या अडत व्यापाऱ्याचा प्रामाणिकपणा; शेतकऱ्याला आनंद

बार्शी: शेतकऱ्याने ज्वारीच्या पोत्यात ठेवलेले सुमारे पाच लाख रुपयांचे चार तोळे सोन्याचे दागिने पोत्यासह अडत दुकानात आले. ज्वारी विक्री करताना बार्शीच्या अडत व्यापाऱ्यास ते दिसले. ते दागिने शेतकऱ्यास परत करून त्यांनी प्रामाणिकपणाचा आदर्श दाखवला आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.म्हसोबाचीवाडी (ता. वाशी, जि. धाराशिव) येथील शेतकरी लक्ष्मण भानुदास कात्रे यांनी आयुष्यभर कष्ट करून एक एक रुपया जुळवून स्त्रीधन व इतर दागिने तयार केले आहेत. त्यांच्याकडील सोने एका स्टीलच्या डब्ब्यात ठेऊन तो डब्बा ज्वारीच्या पोत्यात ठेवला होता. दिवाळीचा सण आल्याने सणासाठी पैशाची गरज भासल्याने गडबडीत तीन पोती ज्वारी बार्शीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील हनुमान लीला ट्रेडिंग कंपनी प्लॉट नं.१०८ अमोल ज्ञानदेव कानकात्रे यांच्या अडत दुकानामध्ये टाकली होती..ज्वारीच्या पोत्यांची पलटी मारताना अमोल कानकात्रे व मुनीम रवींद्र बिभीषण गादेकर यांना त्यात स्टीलचा डबा दिसला. त्यात पाहिले असता सोन्याचे मंगळसूत्र, गंठण, कानातले असे तब्बल चार तोळे सुमारे पाच लाख रुपये किमतीचे दागिने होते..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!. अमोल कानकात्रे यांनी तत्काळ संबंधित शेतकऱ्याशी संपर्क करून दागिने त्यांच्या ताब्यात दिले. आयुष्यभरात कामावलेली पुंजी अनावधानाने हरवलेली पण कानकात्रे यांच्या प्रामाणिकपणामुळे परत मिळून आल्याने शेतकरी लक्ष्मण कात्रे यांना गहिवरून आले. अमोल कानकात्रे व त्यांच्या अडतीमध्ये काम करणाऱ्या कर्माचारी यांचे आभार मानले अमोल कानकात्रे यांच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.