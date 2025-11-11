Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर..

भीमानगर : बेंबळे (ता.माढा) येथील शेतकरी सोमनाथ हुलगे यांनी कोसी ८६०३२ जातीच्या आडसाली उसाचे तीस गुंठ्यांमध्ये तब्बल ८७ टन विक्रमी उत्पादन घेतले आहे. त्यांच्या उसाला ५१ ते ५५ कांड्या असून, एका उसाचे वजन तीन ते साडे चार किलो आहे. जमिनीची सुपीकता योग्य प्रकारे टिकवून, खत, पाणी व्यवस्थापन केल्यास सहज शंभरी पार उसाचे उत्पादन काढणे सहज शक्य असल्याचे ऊसभूषण सोमनाथ हुलगे यांनी दाखवून दिले आहे. .Motivation Story: 'आयकर अधिकारी स्वप्नील पाटील यांनी पटकाविला आयर्नमॅनचा किताब'; स्पर्धा ७ तास ५४ मिनिटांत पूर्ण; खडतर परिस्थितीवर मात.. .हुलगे यांनी शेतामध्ये केळी पीक मोडल्यानंतर जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब वाढीसाठी हिरवळीचे खत तागाची पेरणी करून जमिनीमध्ये गाडून घेतले. त्यानंतर जमिनीची उभी आडवी नांगरट करून मशागत करण्यात आली. मे महिन्यामध्ये सरी काढून त्यामध्ये मिश्र खतांचा बेसल डोस टाकून मातीआड करण्यात आला. त्यानंतर ठिबक संच जोडणी करून घेतली. त्यानंतर बेणे प्रक्रिया करून पाच बाय दीड बाय अंतरावर लागवड करण्यात आली. .त्यानंतर सत्तर दिवसांनी दुसरा बेसल डोस करून बाळ बांधणी करण्यात आली. ऊस वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या संजीवके यांची फवारणी वेळोवेळी पिकाच्या अवस्थेनुसार पाठीवरील पंप आणि ड्रोनद्वारे करण्यात आली. जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब, सेंद्रिय तत्त्वे, गांडूळ खत व्यवस्थापन, सेंद्रिय स्लरीचा वापर केल्यास उत्पादन वाढल्याचे कृषिभूषण सोमनाथ हुलगे यांनी सांगितले..ऊस तोडणीवेळी कृषिरत्न डॉ. संजीव माने, विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याचे ऊस विकास अधिकारी नारायण लगड, ॲग्री ओव्हरसीस महावीर मोरे आदींसह परिसरातील शेतकऱ्यांनी प्लॉटला भेट दिली..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...ऊस बेणे बदलासाठी सुरू केला बेणे मळाचांगल्या उत्पादनासाठी बियाणे/बेणे बदल आवश्यक असून हुलगे यांनी शेतीमध्ये ऊस संशोधन केंद्र, पाडेगाव येथून को.८६०३२, फुले-२६५, फुले-१५०१२, फुले-१३००७, फुले-१५००६, कोइमतूर टिशू कल्चर आदी जातींच्या उसाचे बेणे मळा तयार करून उच्च दर्जाचे बेणे परिसरातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.