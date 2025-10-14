सोलापूर

Solapur News: 'शेतकऱ्यांचा माजी गृहराज्यमंत्र्यांच्या दारात टाहो'; दोन वर्षांपासून पाच कोटींची रक्कम थकवली, साेलापुरात बेमुदत उपोषण

political accountability demanded: अक्कलकोट तालुक्यातील रुद्रवाडी येथील मातोश्री शुगर कारखान्याने २०२३-२४ या हंगामात गाळलेल्या उसाचे काही शेतकऱ्यांचे बिल अद्याप दिले नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी माजी गृहराज्यमंत्री म्हेत्रे यांच्या सोलापुरातील लक्ष्मी निवास या बंगल्यासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
Agitated farmers protest outside the former State Home Minister’s residence in Solapur, demanding payment of ₹5 crore pending for two years.

Agitated farmers protest outside the former State Home Minister’s residence in Solapur, demanding payment of ₹5 crore pending for two years.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उ. सोलापूर : थकीत ऊसबिलासाठी शेतकऱ्यांनी माजी गृहराज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांच्या निवासस्थानासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. म्हेत्रे यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या मातोश्री शुगर या साखर कारखान्याने गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या उसाची जवळपास पाच कोटींची रक्कम थकवली आहे. या वर्षीही गाळप परवाना नसताना उसाचे गाळप करून शेतकऱ्यांची रक्कम थकवली आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
sugarcane
district
Payment
Protest
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com