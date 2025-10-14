Solapur News: 'शेतकऱ्यांचा माजी गृहराज्यमंत्र्यांच्या दारात टाहो'; दोन वर्षांपासून पाच कोटींची रक्कम थकवली, साेलापुरात बेमुदत उपोषण

उ. सोलापूर : थकीत ऊसबिलासाठी शेतकऱ्यांनी माजी गृहराज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांच्या निवासस्थानासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. म्हेत्रे यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या मातोश्री शुगर या साखर कारखान्याने गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या उसाची जवळपास पाच कोटींची रक्कम थकवली आहे. या वर्षीही गाळप परवाना नसताना उसाचे गाळप करून शेतकऱ्यांची रक्कम थकवली आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.अक्कलकोट तालुक्यातील रुद्रवाडी येथील मातोश्री शुगर कारखान्याने २०२३-२४ या हंगामात गाळलेल्या उसाचे काही शेतकऱ्यांचे बिल अद्याप दिले नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. १३) माजी गृहराज्यमंत्री म्हेत्रे यांच्या सोलापुरातील लक्ष्मी निवास या बंगल्यासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. या हंगामातील ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी अवघ्या पाच टक्के शेतकऱ्यांना त्यांची पूर्ण रक्कम मिळाली आहे तर काही शेतकऱ्यांना १८०० रुपयांप्रमाणे पैसे मिळाले आहेत. मात्र, काही शेतकऱ्यांना गेली दोन वर्षे एक रुपयाही मिळाला नाही, असा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. या हंगामात कारखान्याकडून २७०० रुपये भाव देण्याचे आश्वासन दिले होते..थकीत रकमेसाठी यापूर्वीही एप्रिल महिन्यात शेतकऱ्यांनी म्हेत्रे यांच्या घरासमोर आंदोलन केले होते; मात्र त्यावेळी लवकरच आपण पैसे देऊ, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना देण्यात आले होते. परंतु, सहा महिने झाले तरी शेतकऱ्यांना त्यांची रक्कम न मिळाल्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी आंदोलनात सुरवात केली आहे. यामध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .सोमवारी सकाळी सुरू झालेल्या या आंदोलनात जवळपास शंभर शेतकरी सहभागी झाले आहेत. आंदोलनाची माहिती मिळताच पोलिस प्रशासन घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आंदोलकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला; मात्र शेतकऱ्यांनी त्याला दाद दिली नाही. रात्री उशिरापर्यंत शेतकरी म्हेत्रे यांच्या दारासमोरच बसून होते..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .आरआरसीची ठोस कारवाई नाही!मातोश्री शुगर कारखान्याने गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या उसाची रक्कम दिली नाही, त्यामुळे यावर्षी त्यांना गाळप परवाना मिळाला नव्हता. तरीही कारखान्याने विनापरवाना उसाचे गाळप केले आहे. विशेष म्हणजे, यावर्षीही त्यांनी शेतकऱ्यांचे जवळपास साडेपाच कोटी रुपये थकवले आहेत. प्रशासनाने आरआरसी कारवाईचे कागदी घोडे नाचवले आहेत, मात्र या संदर्भात ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.