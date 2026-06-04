Tukaram Mundhe: 'तुकाराम मुंढेंना साखर आयुक्त करा!' माढ्यात दुग्धाभिषेक आंदोलन, शेतकरी-कार्यकर्त्यांची जोरदार मागणी

-किरण चव्हाण, माढा माढा: अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची साखर आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी माढ्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. या मागणीसाठी माढा शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे तुकाराम मुंडे यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करत भेसळयुक्त अन्नपदार्थांविरोधात राज्यभर सुरू असलेल्या धडक कारवाईमुळे चर्चेत असलेल्या तुकाराम मुंढे यांच्या कार्याला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी त्यांच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक घालून अनोखे आंदोलन करण्यात आले..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.सामाजिक कार्यकर्ते शंभूराजे साठे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी श्नी. मुंढे यांच्या प्रतिमेसमोर घोषणाबाजी करत दुग्धाभिषेक केला. प्रशासनातील प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता आणि जनहिताच्या भूमिकेचे प्रतीक म्हणून हा दुग्धाभिषेक करण्यात आल्याचे कार्यकर्त्यांनी सांगितले. भेसळखोरांविरोधात कोणतीही तडजोड न करता सुरू असलेल्या कारवाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये मुंढे यांच्याबद्दल विश्वास निर्माण झाला असून त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले..यावेळी आंदोलकांनी साखर उद्योगातील प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. अनेक साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची उसबिले थकीत असून, तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याची साखर आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यास थकीत रक्कम वसुलीला गती मिळेल व शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा. शासनाने शेतकरी हिताचा विचार करून तुकाराम मुंढे यांची साखर आयुक्तपदी नियुक्ती करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. या आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.