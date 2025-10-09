कुंपणानेच शेत खाल्ले ! 'मुख्याध्यापकाने बनवाट कागदपत्राद्वारे शिक्षकाचे लाखाे रुपये हडपले'; माढा तालुक्यात खळबळ

टेंभुर्णी : खासगी विना अनुदानित शाळेवर एकही दिवस न आलेल्या शिक्षकाच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक कागदपत्रांचा गैरवापर करून खोटे हिशोब बनवून व बनावट स्वाक्षरी करून सुमारे साडेतीन लाख रुपये हडप केल्याप्रकरणी आलेगाव खुर्द (ता. माढा) येथील सरस्वती विद्यालयाचे मुख्याध्यापक बाळासाहेब केचे यांना टेंभुर्णी पोलिसांनी अटक केली. माढा न्यायालयात हजर केले असता त्यांना शुक्रवारपर्यंत (ता. १०) पोलिस कोठडी सुनावली आहे..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.सोलापूर येथील माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे तत्कालीन अधीक्षक विठ्ठल दिगंबर ढेपे (वय ४६ रा. सोलापूर) यांनी ८ मार्च २०२३ रोजी टेंभुर्णी पोलिसात फिर्याद दाखल केली होती. माढा तालुक्यातील जिजामाता शिक्षण प्रसारक मंडळ टाकळी (टें) संचलित आलेगाव खुर्द (ता. माढा) येथील सरस्वती विद्यालयाला टप्पा अनुदान मिळाले होते. .बामणोली कुडाळ (जि. सातारा) येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये सागर हणमंत नवगण हे उपशिक्षक म्हणून नेमणुकीस असताना त्यांना देण्यात आलेल्या सेवार्थ आयडी हा सोलापूर जिल्ह्यातील विद्यालयात वापरत असल्याबाबत त्यांना समजले. त्यामुळे त्यांनी शिक्षण संचालकाकडे तक्रारी अर्ज दिला. या अर्जाची चौकशी झाली. सागर नवगण यांचा सेवार्थ आयडी हा आयडी जिल्ह्यातील आलेगाव खुर्द येथील विद्यालयात वापरत असल्याची माहिती समजली. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .मुख्याध्यापक बाळासाहेब केचे यांनी सागर हनुमंत नवगण यांची नियुक्ती कोणत्याही प्रकारची जाहिरात न देता माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांची नाहरकत न घेता केली होती. त्यानंतर श्री नवगण यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या करून हजेरी पत्रक तयार करून वेतन देयक तयार केले. नोव्हेंबर २०२० ते जून २०२१ कालावधीतील नवगण यांचे नावे एकूण ३ लाख ५८ हजार ६२३ रुपये वेतन काढले. नवगण यांचे वेतन दादासाहेब केचे पतसंस्थेकडे वर्ग केल्याचे तपासात दिसून आले. या बाबत मुख्याध्यापक बाळासाहेब केचे यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.