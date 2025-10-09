सोलापूर

कुंपणानेच शेत खाल्ले ! 'मुख्याध्यापकाने बनवाट कागदपत्राद्वारे शिक्षकाचे लाखाे रुपये हडपले'; माढा तालुक्यात खळबळ

Fraud in Education Department:बामणोली कुडाळ (जि. सातारा) येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये सागर हणमंत नवगण हे उपशिक्षक म्हणून नेमणुकीस असताना त्यांना देण्यात आलेल्या सेवार्थ आयडी हा सोलापूर जिल्ह्यातील विद्यालयात वापरत असल्याबाबत त्यांना समजले.
"Madha Taluka rocked by education fraud — headmaster accused of cheating teacher with fake documents."

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
टेंभुर्णी : खासगी विना अनुदानित शाळेवर एकही दिवस न आलेल्या शिक्षकाच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक कागदपत्रांचा गैरवापर करून खोटे हिशोब बनवून व बनावट स्वाक्षरी करून सुमारे साडेतीन लाख रुपये हडप केल्याप्रकरणी आलेगाव खुर्द (ता. माढा) येथील सरस्वती विद्यालयाचे मुख्याध्यापक बाळासाहेब केचे यांना टेंभुर्णी पोलिसांनी अटक केली. माढा न्यायालयात हजर केले असता त्यांना शुक्रवारपर्यंत (ता. १०) पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

