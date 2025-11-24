Solapur Airlines: 'मुंबई ४० ते ६० टक्के तिकीट बुकिंग तिकीटही वाढले'; मुंबई ४ हजार, गोवा अडीच ते तीन हजार रुपये..

सोलापूर :डिसेंबर ते फेब्रुवारी या तीन महिन्यात विमानसेवेस मिळणारा प्रतिसाद पाहता तिकिटाच्या दरातही वाढ झाली आहे. मुंबईसाठी कंपनीने ३५०० रुपये दर असताना प्रत्यक्षात ४ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. गोव्यासाठीही २ हजार तिकिट असताना २५०० ते ३५०० रुपयांपर्यंत तिकिट दर पोचले आहेत. पुढील तीन महिने गोव्यासाठी ९८ टक्के तर मुंबईसाठी ४० ते ६० टक्के बुकिंग झाले आहे. दोन्ही शहरासाठी नागरिकांचा वाढता प्रतिसाद पाहता जानेवारी महिन्यात आणखी तिकिट दर वाढण्याचा अंदाज आहे..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...मुंबई-सोलापूर-मुंबई विमानसेवेस चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. डिसेंबर ते फेब्रुवारी या तीन महिन्यासाठी ४० ते ६० टक्के बुकिंग झाले आहे. २५ टक्के बुकिंग हे कंपनीकडून होत आहे. डिसेंबर महिन्यात मोजके काही दिवस सोडल्यास ५० टक्के तर जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्याचे ४० टक्के तिकिट बुकिंग झाले आहे. प्रतिसाद वाढल्याने तिकिटाच्या दरातही वाढ झाली आहे. ३५०० रुपये तिकिट असताना हे तिकिट चार हजार रुपयांच्या वर गेले आहे..गोव्यासाठी प्रवाशांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. डिसेंबर महिन्यात एक-दोन दिवस वगळता सर्वच दिवशी ९६ टक्के तिकिट बुक झाली आहेत. हीच परिस्थिती जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यात आहे. ९० टक्क्यांहून अधिक तिकिट बुक झाली आहेत. विशेष करून २० डिसेंबर ते १० जानेवारी या २१ दिवसांत ९८ टक्के विमान तिकिटे बुक झाली आहेत. याचा परिणाम तिकिट दरावर झाला आहे. मागील आठवड्यात ८ जणांचे ग्रुप तिकिट काढण्यात आले, त्यांच्यासाठी ३३०० रुपयांत तिकिट मिळाले आहे. .MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...जानेवारी महिन्यात गोव्यासाठी जाणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मुंबई व गोव्यासाठी प्रवाशांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत आहे. गोव्यास जाणाऱ्या प्रवाशांकडून बुकिंग वाढले आहे. मुंबईसाठी मागील आठवड्यात तीन दिवस फ्लाईट बुक होती. गोव्याची विमान रविवार दि. २३ पासूनच फुल्ल जात आहे. दोन्ही शहरासाठीच्या तिकिट दरात वाढ दिसत आहे. प्रवासी वाढल्याने कंपनीने दिलेल्या तिकिटापेक्षा अधिक दराने तिकिट उपलब्ध होत आहेत.- चेतन लोढा, तिकिट बुकिंग प्रतिनिधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.