Solapur Airlines: 'मुंबई ४० ते ६० टक्के तिकीट बुकिंग तिकीटही वाढले'; मुंबई ४ हजार, गोवा अडीच ते तीन हजार रुपये..

Mumbai ticket price hike: गोव्याच्या मार्गावरही प्रवाशांची प्रचंड गर्दी असून तिकीट दर २,५०० ते ३,००० रुपयांपर्यंत वाढले आहेत. ऑनलाइन बुकिंग प्लॅटफॉर्मवर अर्ध्यापेक्षा अधिक जागा आधीच बुक झाल्याचे दिसत असून, शेवटच्या क्षणी प्रवास करणाऱ्यांना अधिक वाढीव दर मोजावे लागत आहेत.
Mumbai Sees Sharp Hike in Ticket Rates; Goa Routes Also Get Costlier

सोलापूर :डिसेंबर ते फेब्रुवारी या तीन महिन्यात विमानसेवेस मिळणारा प्रतिसाद पाहता तिकिटाच्या दरातही वाढ झाली आहे. मुंबईसाठी कंपनीने ३५०० रुपये दर असताना प्रत्यक्षात ४ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. गोव्यासाठीही २ हजार तिकिट असताना २५०० ते ३५०० रुपयांपर्यंत तिकिट दर पोचले आहेत. पुढील तीन महिने गोव्यासाठी ९८ टक्के तर मुंबईसाठी ४० ते ६० टक्के बुकिंग झाले आहे. दोन्ही शहरासाठी नागरिकांचा वाढता प्रतिसाद पाहता जानेवारी महिन्यात आणखी तिकिट दर वाढण्याचा अंदाज आहे.

