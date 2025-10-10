Solapur News:'साेलापूर जिल्ह्यातील २० टक्के उसाचे चिपाड'; पुरामुळे २० लाख टनाचे नुकसान; १० कारखान्यांवर परिणाम..

सोलापूर: अतिवृष्टीसह महापुरामुळे जिल्ह्यात सीना अन भीमा नद्याकाठी शेतात आठवडाभर पाणी साचून राहिल्याने उसाचे चिपाड झाले आहे. त्यामुळे सुमारे १५ ते २० लाख टन उसाचे नुकसान झाल्याचा कारखानदारांचा अंदाज आहे. मागील वर्षी झालेल्या १०३.७४ लाख टन गाळपामध्ये यंदा साधारण २० टक्क्यांहून अधिक उसाचे चिपाड होण्याची शक्यता आहे. यंदा गाळप हंगाम चांगला चालेल, असा कारखानदारांचा अंदाज होता. मात्र, या नुकसानीमुळे सीनाकाठच्या उसावर अवलंबून असलेल्या १० हून अधिक कारखान्यांच्या गाळपावर परिणाम होणार आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.यंदा एक नोव्हेंबरपासून ऊस गाळप हंगामाला सुरवात होणार आहे. गतवर्षी जिल्ह्यातील ३४ कारखान्यांपैकी काही साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम जानेवारीतच आटोपला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा मुबलक ऊस उपलब्ध असल्याने गाळप हंगाम दीर्घकाळ चालेल, अशी स्थिती होती. कारण यंदा ८३ हजार हेक्टर ऊस क्षेत्र वाढले आहे. शिवाय दोन वर्षांपासून उजनी धरण पूर्ण क्षमतेने भरत असल्यामुळे व आधुनिक लागवड तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३८ साखर कारखाने गाळपासाठी सज्ज झाले आहेत. मात्र, ऑगस्टमध्ये अतिवृष्टीने साडेतीन हजार हेक्टर उसाचे नुकसान झाले. तर सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीसह सीना, भोगावती व बोरी या नद्यांना आलेल्या पुरामुळे नद्याकाठच्या उसाचे मोठे नुकसान झाले. विशेषतः सीनाकाठच्या ऊस शेतीला मोठा फटका बसला आहे. परिणामी या नद्याकाठच्या उसावर अवलंबून असलेल्या १० हून अधिक कारखान्यांच्या गाळपावर परिणाम होणार आहे..आडसाली उसालाही फटकायंदा खरीप हंगामात सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत जिल्ह्यात ३५ हजार २०६ हेक्टरवर आडसाली उसाची लागवड झाली. अतिवृष्टीमुळे नदीकाठ वगळता, अन्य भागातही जास्त दिवस पाणी राहिल्याने कांड्या सडल्या असून उसाची उगवण झाली नाही. तर उसाची वाढही थांबल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले..नदीपात्राच्या दोन-पाच किलोमीटर अंतरात नुकसानसीना नदीचे सोलापूर जिल्ह्यातील अंतर १८० किलोमीटर आहे. पुरामुळे नदीतील पाण्याचा प्रवाह वेगवेगळ्या ठिकाणी पात्राबाहेर दोन ते पाच किलोमीटर अंतर पसरले. त्यामुळे शेती पाण्याखाली गेल्याने व त्यात आठवडाभराहून जादा काळ पाणी राहिल्याने ऊस जळून गेला आहे. तर हत्तरसंग कुडल येथे सीना-भीमा नद्यांचा संगम झाल्यानंतर पुढे पाण्याचा प्रवाह वाढल्याने अक्कलकोट तालुक्यातील शेतीलाही अधिक फटका बसला आहे. त्याशिवाय भोगावती, बोरी नद्यांच्या काठावरील ऊस शेतीचेही नुकसान झाले आहे. ही स्थिती पाहता १५ ते २० लाख टन उसाचे नुकसान झाल्याचा कारखानदारांचा अंदाज आहे..पुरानंतर कारखान्याने कर्मचाऱ्यांमार्फत कार्यक्षेत्रात सर्वेक्षण केले. एकरी ४० टन उत्पादन गृहित धरून केलेल्या या सर्वेक्षणात ६० हजार टन उत्पादन घटणार असल्याचे आढळून आले आहे. एकट्या मोहोळ तालुक्याची ही स्थिती पाहता, जिल्ह्यात सुमारे १५ ते २० लाख टन उत्पादन घटण्याचा अंदाज आहे. त्यावरून यंदा २० टक्क्यांच्या आसपास ऊस उत्पादन घटणार आहे.- राजन पाटील, माजी अध्यक्ष, लोकनेते बाबूराव अण्णा पाटील साखर कारखाना, अनगर.अतिवृष्टीसह पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. अंतिम आकडेवारी आल्यावरच उसाच्या किती क्षेत्राचे नुकसान झाले, हे सांगता येईल. मात्र, नदीकाठावरील उसाचे १० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.- शुक्राचार्य भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सोलापूर.UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .यंदा राज्यात १२ लाख हजार मेट्रिक टन ऊस गाळपास उपलब्ध आहे. अतिवृष्टीमुळे उसाचे नुकसान झाले असले तरी एकूण साखर उत्पादनावर परिणाम होणार नाही. सोलापूरसह मराठवाड्यात उसाचे नुकसान झाले आहे. त्याचेही प्रमाण कमी आहे. राज्याच्या अन्य भागात उसाची स्थिती चांगली आहे.- हर्षवर्धन पाटील, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.