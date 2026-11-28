Sushilkumar Shinde Delimitation Bill : मतदारसंघ पुनर्रचना अर्थात डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर काँग्रेसची भूमिका विरोधाची असली, तरी डिलिमिटेशन झाले पाहिजे, असे माझे वैयक्तिक मत आहे, अशी स्पष्ट भूमिका माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी मांडली. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, केंद्र सरकारने डिलिमिटेशन विधेयक आणण्याची पद्धत चुकीची असून, सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन आणि सर्वसंमतीने हा निर्णय झाला असता तर अधिक योग्य ठरले असते, असेही त्यांनी सांगितले..डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर बोलताना शिंदे म्हणाले, "डिलिमिटेशन वेळोवेळी झाले पाहिजे. लोकसंख्या जशी वाढते, तसे प्रतिनिधित्वही मिळाले पाहिजे. त्यामुळे डिलिमिटेशन होणे गरजेचे आहे. मात्र, ज्या पद्धतीने केंद्र सरकारने हे विधेयक आणले, त्यावर माझे मतभेद आहेत. सर्वांना सोबत घेऊन हा निर्णय झाला असता तर चांगले झाले असते.".डिलिमिटेशन जनगणनेनंतर व्हावे, ही काँग्रेसची भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. डिलिमिटेशनबाबत काँग्रेसचा विरोध असला, तरी या प्रक्रियेची आवश्यकता असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.दक्षिणेतील राज्यांच्या विभाजनाच्या चर्चेवर शिंदे यांनी चिंता व्यक्त केली. भाजपच्या मनात नेमके काय सुरू आहे, हे समजत नाही. ते याबाबत स्पष्टपणे काही बोलत नाहीत. मात्र, प्रांतांचे विभाजन होणार असेल आणि त्यातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत मांडलेल्या विचारांच्या विरोधात कामकाज होणार असेल, तर ते देशासाठी धोकादायक ठरेल, असे ते म्हणाले..Delimitation Bill Rahul Gandhi : डिलिमिटेशनच्या विरोधात राहुल गांधींच्या बाजूने राहणाऱ्या पक्षांची यादी आली समोर, विरोधात जाणाऱ्यां पक्षांची यादीही समोर.दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या डिलिमिटेशनबाबतच्या भूमिकेविषयी विचारले असता, "त्यांची भूमिका काय आहे, यावर मी काय बोलणार? त्यांचा आणि माझा पक्ष वेगळा आहे," असे उत्तर शिंदे यांनी दिले. काँग्रेसमधील तरुण नेत्यांच्या भूमिकेबाबत विचारले असता, प्रत्येकाचा विचार वेगळा असतो, असे सांगत त्यांनी अधिक भाष्य करणे टाळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.