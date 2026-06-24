अकलूज: केवळ सोळा मतावरून आपण ११० मतापर्यंत पोचलो हे अदृश्य शक्तीचेच काम आहे. प्रचंड दहशत व दबाव असतानाही पुरोगामी विचाराच्या मतदारांनी आपल्याला मते दिली. ''घर बैठे हार गये, तो लाचार कह जायेंगे लढकर हारे तो मिसाल बन जायेंगे...’ अशा शब्दांत खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी आपले मत व्यक्त केले. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.येथील शिवाई वाड्यावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. निवडणुकीत पुरोगामी विचारांच्या मतदारांनी मते दिली त्यांचे आपण आभार मानतो. राजेंद्र राऊत निवडून आले त्यांचे अभिनंदन, त्यांच्याकडून निवडणूक काळात दिलेली आश्वासने पूर्ण व्हावीत ही सदिच्छा व्यक्त करत मोहिते पाटील पुढे म्हणाले, पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार ही निवडणूक आपण लढविली. .ही निवडणूक लोकशाही पद्धतीने न होता प्रचंड दबाव व दहशत मतदारांवर होती. तरीही पुरोगामी विचारांच्या मतदारांनी मते दिली. त्यामुळे ज्यांनी तीन आकडी मतदान मिळणार नाही अशी वल्गना करणाऱ्यांना मतदारांनीच उत्तर दिले. निवडणूक बिनविरोध न केल्यामुळेच मतदारांना मानसन्मान व त्यांची विचारपूस झाली. अदृश्य शक्ती ही आध्यात्मिक असो वा शास्त्रीय ती कधीच नाहीशी होत नसते. तीने या निवडणुकीतही आपले काम केले आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार उत्तम जानकर यांच्याबाबत विचारले असता त्याबाबत पक्षश्रेष्ठ योग्य तो निर्णय घेतील असे मोहिते पाटील म्हणाले..... त्याशिवाय त्यांची दुकानदारी चालत नाहीआपल्या घरातील उमेदवार का दिला नाही या प्रश्नाचे उत्तर देताना ते म्हणाले, घरातील उमेदवार न देता, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रदीर्घ अनुभव असलेला उमेदवार दिला यात काय चुकले? मोहिते पाटलांवर टीका केल्याशिवाय त्यांची दुकानदारी चालतच नसल्याचे खासदार मोहिते पाटील म्हणाले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...तर निवडणूक बिनविरोध झाली असती...आपण अनेकदा खासदार म्हणून, डीपीडीसी सदस्य म्हणून काम केले आहे. त्या अनुभवानुसार आज जर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील असते तर त्यांनी आमच्याशी चर्चा केली असती. आम्हीही काही विकासाचे मुद्दे मांडले असते व ही निवडणूक बिनविरोध झाली असती असेही मोहिते पाटील म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.