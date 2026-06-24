सोलापूर

Dhiryashil Mohite Patil: ...लढकर हारे तो मिसाल बने: खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील; ११० मते मिळाली हे अदृश्‍य शक्तीचेच काम

MP calls election result work of invisible force: प्रचंड दहशत, दबावाच्या पार्श्वभूमीवरही पुरोगामी मतदारांचा पाठिंबा; अदृश्य शक्तीमुळे १६ वरून थेट ११० मतांपर्यंत झेप, मोहिते-पाटील यांची प्रतिक्रिया
‘Losing After Fighting Sets an Example,’ Says Dhiryashil Mohite-Patil

‘Losing After Fighting Sets an Example,’ Says Dhiryashil Mohite-Patil

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकलूज: केवळ सोळा मतावरून आपण ११० मतापर्यंत पोचलो हे अदृश्य शक्तीचेच काम आहे. प्रचंड दहशत व दबाव असतानाही पुरोगामी विचाराच्या मतदारांनी आपल्याला मते दिली. ''घर बैठे हार गये, तो लाचार कह जायेंगे लढकर हारे तो मिसाल बन जायेंगे...’ अशा शब्दांत खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी आपले मत व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
Election Results
district
Maharashtra Politics
controversy
Solapur