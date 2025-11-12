टेंभुर्णी: माढा तालुक्यातील उपळवाटे येथे एकास शेतातील कामाच्या कारणावरून जातिवाचक बोलून व शिवीगाळ केली. तसेच चाबकाने व झाडाच्या फांदीने वेळोवेळी जबर मारहाण केली. याप्रकरणी चार जणांविरुद्ध टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात अनुसूचितजाती प्रतिबंधक कायदा (ॲट्रॉसिटी) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...या प्रकरणी निखिल सुधीर लांडगे (वय-२२ रा. दहिवली ता.माढा) यांनी फिर्याद दाखल केली असून अतुल भैरवनाथ खुपसे, अक्षय देवडकर, शरद सुभाष सपाटे (रा.तिघेही उपळवाटे ता.माढा) व नीलेश पवार (रा.शिराळ (टें) सध्या रा. उपळवाटे, ता. माढा) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांची नावे आहेत..याविषयी पोलिसांकडून समजलेली अधिक माहिती अशी, ९ मे २०२५ पासून १५ दिवसानंतर अतुल खुपसे यांनी फिर्यादीस शेतातील कामावरून घरी जायचे म्हटल्याने जातिवाचक बोलून तू तुझी लायकी दाखविली का? असे बोलून झाडाच्या फांदीने पाठीवर मारहाण केली. नंतर १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास फिर्यादीने अतुल खुपसे यांना मला सुट्टी द्या, असे म्हणाले म्हणून त्यास शेतातील घरी ये तुला कशाला सुट्टी पाहिजे असे म्हणत चाबकाने मारहाण केली तसेच मोबाईल व रक्कम काढून घेतली..Mahabaleshwar News: 'महाबळेश्वरमध्ये मध्यरात्री टपरीवर कारवाई'; आचारसंहितेचा फायदा घेत व्यावसायिकाचा प्रताप; प्रशासनाने डाव हाणून पाडला.दुसऱ्या दिवशी फिर्यादी मार्श हॉस्पिटल टेंभुर्णी येथे उपचार घेत असताना अतुल खुपसे व नीलेश पवार यांनी हॉस्पिटलमध्ये येऊन फिर्यादीस तू तक्रार दिली तर तुला व तुझ्या वडीलांना जिवे ठार मारीन अशी धमकी दिल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. ७ नोव्हेंबर रोजी फिर्यादी हा घरी दहिवली येथे असताना रात्री अक्षय देवडकर व शरद सुभाष सपाटे हे दोघेजण लाल रंगाच्या कारमधून घरी आले व फिर्यादीस जातिवाचक शिवीगाळी करून अतुलभाऊंनी सांगून सुद्धा तू पुन्हा उपळवाटे येथे कामाला आलाच कसा असे म्हणून दोघांनीही मारहाण केली. परत उपळवाट्यात दिसला तर तुला जिवे मारीन अशी धमकी दिल्याचेही फिर्यादीत नमूद केले आहे. याप्रकरणी पुढील तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी तथा आयपीएस अंजना कृष्णा व्ही.एस या करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.