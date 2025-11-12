सोलापूर

Solapur Crime: 'उपळवाटे येथील एकास जातिवाचक शिवीगाळ केल्‍याने चौघांविरुद्ध ॲट्रॉसिटी'; झाडाच्या फांदीने पाठीवर मारहाण

Casteist Remarks and Beating in Upalwate: ९ मे २०२५ पासून १५ दिवसानंतर अतुल खुपसे यांनी फिर्यादीस शेतातील कामावरून घरी जायचे म्हटल्याने जातिवाचक बोलून तू तुझी लायकी दाखविली का? असे बोलून झाडाच्या फांदीने पाठीवर मारहाण केली. नंतर १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास फिर्यादीने अतुल खुपसे यांना मला सुट्टी द्या.
सकाळ वृत्तसेवा
टेंभुर्णी: माढा तालुक्यातील उपळवाटे येथे एकास शेतातील कामाच्या कारणावरून जातिवाचक बोलून व शिवीगाळ केली. तसेच चाबकाने व झाडाच्या फांदीने वेळोवेळी जबर मारहाण केली. याप्रकरणी चार जणांविरुद्ध टेंभुर्णी पोलिस ठाण्यात अनुसूचितजाती प्रतिबंधक कायदा (ॲट्रॉसिटी) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

