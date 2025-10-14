सोलापूर

Akkalkot fraud:'पोलिस भरतीचे आमिष दाखवून ११ लाखाची फसवणूक'; अक्कलकोट पोलिस ठाण्यात दांपत्याविरुद्ध गुन्हा

Police Recruitment Fraud Hits Akkalkot: मे २०२४ ते २५ ऑगस्ट २०२५ या कालावधी दरम्यान संशयित आरोपी मनोज कोकणे व त्याची पत्नी भारती या दोघांनी मिळून फिर्यादीचा मुलगा रमेश श्रीशैल कुंभार याला मुंबई शहरमध्ये पोलिस भरती करतो असे आश्वासन देऊन फिर्यादीचा विश्वास संपादन केला.
Akkalkot fraud

Akkalkot fraud

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अक्कलकोट: तुमच्या मुलाला पोलिसात भरती करतो म्हणून सुमारे अकरा लाख रुपये घेऊन नोकरी न लावता फसवणूक केली. अक्कलकोट उत्तर पोलिस ठाण्यात ठाण्यात दांपत्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
scam
akkalkot
Arrested
district
Police Recruitment
Fraud Crime
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com