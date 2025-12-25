Eknath Shinde: मंगळवेढा शहरातील भूमिगत गटार, समांतर जलवाहिनीसाठी आवश्यक तो निधी देऊ : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबईत घेतली भेट!

मंगळवेढा: मंगळवेढा शहरातील भूमिगत गटार, समांतर जलवाहिनी अन्य विकास कामासाठी आवश्यक तो निधी देण्यात येणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत तिर्थक्षेत्र विकास आघाडीकडून सुनंदा आवताडे या नगराध्यक्ष पदासाठी विजयी झाल्याबद्दल आज त्यांनी मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली असता त्यावेळी हे सुतोवाच केले. तत्पूर्वी सुनंदा अवताडे यांचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सत्कार केला. यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट, शिक्षण मंत्री दादा भुसे, जेष्ठ नेते बबनराव आवताडे, सिद्धाराम म्हेत्रे,शिवसेना तालुकाध्यक्ष आबा लांडे, महेश साठे, दिलीप सावंत आदी उपस्थित होते..नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सुनंदा अवताडे यांनी शहरातील नागरिकांच्या ज्या मूलभूत प्रश्नाला सामोरे जावे लागते आहे. त्यामध्ये गटार, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, आरोग्य या विषयाला केंद्रबिंदू मानून प्रचारा दरम्यान हे मुद्दे प्रभावीपणे मांडले होते त्या दृष्टीने त्यांना निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळालं त्यानंतर त्याच गोष्टीला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली..त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शहरातील भूमिगत गटार समांतर जलवाहिनी व अन्य प्रश्नासाठी आवश्यक तो निधी तात्काळ उपलब्ध करून देऊ. असे आश्वासन दिले याशिवाय नगराध्यक्षा सुनंदा अवताडे यांनी नगरपालिकेला कारभार सध्या प्रभारी मुख्याधिकार्यावर सुरू असून गेल्या काही वर्षापासून पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नसल्यामुळे शहराच्या विकास कामावर मोठा परिणाम झाला. .त्यामुळे भविष्यात नगरपालिकेचा कारभार पूर्ण क्षमतेने करण्याच्या दृष्टिकोनातून नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक होण्यासाठी पूर्णवेळ मुख्याधिकारी द्यावा ही देखील मागणी यावेळी करण्यात आली. यावर देखील त्यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. दरम्यान या भेटीनंतर शहरात अवताडे यांनी शिवसेनेत प्रवेश वार्ता पसरली. मात्र शहरातील पदाधिकाय्राशी चर्चा करून त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.