सोलापूर

Eknath Shinde: मंगळवेढा शहरातील भूमिगत गटार, समांतर जलवाहिनीसाठी आवश्यक तो निधी देऊ : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबईत घेतली भेट!

funds for water pipeline Mangalwedha city: मंगळवेढा शहराच्या विकासासाठी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची निधीची ग्वाही
Mangalwedha Infrastructure Boost as Eknath Shinde Gives Funding Assurance

Mangalwedha Infrastructure Boost as Eknath Shinde Gives Funding Assurance

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मंगळवेढा: मंगळवेढा शहरातील भूमिगत गटार, समांतर जलवाहिनी अन्य विकास कामासाठी आवश्यक तो निधी देण्यात येणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

