Ganesh festival:'सोलापूर जिल्ह्यात आनंदपर्वाला आजपासून सुरुवात'; घरोघरी, सार्वजनिक मंडळांत होणार बाप्पांची स्थापना; बाजारपेठा फुलल्या

Ganesh Festival Begins in Solapur District: सलग १० दिवस चालणारा हा गणेशाचा सोहळा म्हणजे बुद्धी व समृद्धी देणारा व अडथळे दूर करणारा मानला जातो. या उत्सवाच्या माध्यमातून देशातील नागरिकांमध्ये धर्मजागरण व राष्ट्रजागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न असतो.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: भाद्रपद शुक्ल पक्षातील चतुर्थीला म्हणजेच बुधवारी (ता. २७) श्री लाडक्या बाप्पाचे घरोघरी व सार्वजनिक मंडळांमध्ये आगमन होत आहे. गणेशोत्सवानिमित्त सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे. पुढील दहा दिवस चालणाऱ्या आनंदपर्वास आजपासून सुरुवात होणार आहे. भक्तांमध्ये आनंदाचे आणि भक्तीचे वातावरण पसरले आहे.

