धक्कादायक! 'साेलापूर जिल्ह्यात सर्रास आश्रमशाळा बोगस'; व्हीजेएनटी समितीचा दावा; विद्यार्थ्यांच्या नावाने अनुदान लाटले

Solapur Fake Ashram Schools Scam: विद्यार्थ्यांच्या नावाने शासनाकडून येणारे अनुदान लाटण्याचे पाप आश्रम शाळांचे संस्थाचालक करत आहेत. या पापाचे वाटेकरी असणारे सर्व संबंधित अधिकारी याला जबाबदार आहेत.जिल्हा प्रशासनाचे असून जिल्हा प्रशासनाने एकदाही आश्रमशाळांची पाहणी केली नसल्याचा दावा कांदे यांनी केला.
सोलापूर : जिल्ह्यातील ९७ आश्रमशाळांपैकी बहुतांश शाळा बोगस आहेत. अनेक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकच संस्थापक आणि सर्व कुटुंबीय कर्मचारी आहेत. विद्यार्थ्यांच्या नावाने येणारे अनुदान लाटण्याचे ‘पाप’ आश्रमशाळांमध्ये सुरू असून या पापाचे वाटेकरी सर्व संबंधित अधिकारी आहेत. आश्रमशाळांच्या कारभारात सुधारणा न झाल्यास तीन महिन्यात प्रशासक नेमण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या विमुक्त जमाती कल्याण समितीचे अध्यक्ष सुहास कांदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

