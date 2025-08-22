धक्कादायक! 'साेलापूर जिल्ह्यात सर्रास आश्रमशाळा बोगस'; व्हीजेएनटी समितीचा दावा; विद्यार्थ्यांच्या नावाने अनुदान लाटले

सोलापूर : जिल्ह्यातील ९७ आश्रमशाळांपैकी बहुतांश शाळा बोगस आहेत. अनेक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकच संस्थापक आणि सर्व कुटुंबीय कर्मचारी आहेत. विद्यार्थ्यांच्या नावाने येणारे अनुदान लाटण्याचे ‘पाप’ आश्रमशाळांमध्ये सुरू असून या पापाचे वाटेकरी सर्व संबंधित अधिकारी आहेत. आश्रमशाळांच्या कारभारात सुधारणा न झाल्यास तीन महिन्यात प्रशासक नेमण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या विमुक्त जमाती कल्याण समितीचे अध्यक्ष सुहास कांदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..माेठी बातमी! 'म्हसवडमधील १४ शेतकऱ्यांची जमीन शासनाकडे'; ३२ वर्षे माेबदलाच नाही, स्वखुशी’ शब्दाने ‘खुदकुशी’ची वेळ .या समितीचा तीन दिवस जिल्ह्यात दौरा सुरू असून या समितीने अनेक आश्रमशाळांची पाहणी केली. याबाबतची माहिती देण्यासाठी गुरुवारी नियोजन भवनात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी आमदार कांदे म्हणाले, या दौऱ्यात अनेक आश्रमशाळांचा कारभार मनमानी पद्धतीने सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या नावाने शासनाकडून येणारे अनुदान लाटण्याचे पाप आश्रम शाळांचे संस्थाचालक करत आहेत. या पापाचे वाटेकरी असणारे सर्व संबंधित अधिकारी याला जबाबदार आहेत. विशेष म्हणजे यावर नियंत्रण जिल्हा प्रशासनाचे असून जिल्हा प्रशासनाने एकदाही आश्रमशाळांची पाहणी केली नसल्याचा दावा कांदे यांनी केला. यावेळी आमदार अमोल मिटकरी, आमदार देवेंद्र कोठे, आमदार प्रवीण स्वामी, आमदार उमेश यावलकर, आमदार अनिल मांगरळकर आदी उपस्थित होते..अनेक ठिकाणी खासगी शिक्षकअनेक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकच संस्थापक आहेत. तर मुख्याध्यापकांची पत्नी शिक्षिका आहे. नातेवाईक इतर कर्मचारी आहेत. या शिक्षिका कधीही शाळेत येत नाहीत. समिती येणार म्हणून त्याच दिवशी तेवढ्या शाळेत येतात, अशी अवस्था असल्याचे या समितीने सांगितले. अनेक शिक्षकांनी आपल्या पगारातील दहा-पाच हजार रुपये देऊन बेरोजगार तरुणांना शिक्षक म्हणून नेमले आहे. सातवीच्या विद्यार्थ्याला सात ओळी देखील लिहिता येत नाही. शिक्षकांनाही संविधान कधी स्वीकृत झाले, याची तारीख माहिती नाही, अशी वाईट स्थिती आश्रमशाळांची असल्याचे सांगितले..ठळक बाबीबोटावर मोजण्याइतक्या आश्रमशाळांचे समाधानकारक कामनागनहळ्ळी (ता. अक्कलकोट) येथील आश्रमशाळेचे कौतुकस्वयंपाकी महिलेस चाळीस हजार पगार, मात्र काम करतात विद्यार्थिनीमंगळवेढा तालुक्यातील बालाजीनगरच्या आश्रमशाळेचे काढले वाभाडेभ्रष्ट अधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार मंत्रालयात साक्ष.आकडे बोलतात..जिल्ह्यातील आश्रमशाळा : ९७शिक्षक व शिक्षकेत्तरकर्मचारी : १५१३वेतनावर होणार खर्च : १५ कोटी १३ लाखएकूण विद्यार्थी संख्या : २२ हजार ९९०निवासी विद्यार्थी संख्या : १० हजार ५३७विद्यार्थ्यांसाठी मिळणारे अनुदान : दरमहा दोन कोटी.शेतकऱ्यांच्या डाेळ्यात पाणी! 'सातारा जिल्ह्यातील शंभर हेक्टरवरील पिकांना फटका': अतिवृष्टीत खरीप पिकांचे मोठे नुकसान .या समितीचा हा पहिलाच दौरा असून लवकरच राज्यभर दौरे होणार आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील आश्रमशाळांचा कारभार अंत्यत वाईट आहे. यामध्ये सुधारणा न झाल्यास प्रशासक नेमला जाईल. तीन दिवसांच्या दौऱ्यात एका मुख्याध्यापकास निलंबित करण्यात आले असून चार शिक्षकांची वेतनवाढ रोखली आहे.- आमदार सुहास कांदे, अध्यक्ष, व्हीजेएनटी समिती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.